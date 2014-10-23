Avukat Taylan Tanay'a silahlı saldırı düzenlendi

Çağdaş Hukukçular Derneği'ne 18 Ocak 2013 tarihinde yapılan operasyonla gözaltına alınan ve aylarca tutuklu kalan Çağdaş Hukukçular Derneği'nin İstanbul eski Şube Başkanı Av. Taylan Tanay silahlı saldırıya uğradı.

Halkın Hukuk Bürosu'ndan ihraç edilen ve aynı zamanda Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinden alınan avukat Taylan Tanay, gece saat 00.10 sularında Avcılar'daki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Taylan Tanay, saat 00:10 sularında Avcılar'da Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan evinin önünde arabasından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganların 5 kişi olduğu tahmin edilirken, Tanay saldırıdan yara almadan kurtuldu.

CNNTürk’ün haberine göre, Taylan Tanay'a silahlı saldırı düzenleyenler ellerindeki sopalarla, Tanay'ın otomobilinin camlarını da kırarak kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, iki adet 9 milimetrelik boş kovan buldular.

Taylan Tanay, "Evimin önüne geldiğimde şüpheli bir durum sezinledim. Hatta bu yüzden evin ön tarafına arabayı park edeceğime arka tarafa park ettim. Arabadan indiğim sırada ise bu saldırı gerçekleşti" dedi.

Halkın Hukuk Bürosu ihraç etmişti

Taylan Tanay, cezaevinden çıktıktan sonra Halkın Hukuk Bürosu ile sorunlar yaşamış, büro Taylan hakkında ağır ithamlar içeren bir duyuruyu internet sitelerinden paylaşmıştı. Büroyla ilişkisi kesilen Taylan Tanay, daha sonra Çağdaş Hukukçular Derneği'nin İstanbul şube başkanlığından da el çektirilmişti.