Avukat Selçuk Kozağaçlı tutuklandı...

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'da 8 Kasım\'da gözaltına alınan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği\'nce sorgulanan avukat Selçuk Kozağaçlı, \"Silahlı terör örgütü DHKP/C\'ye üye olmak\" suçundan tutuklandı. Hakimliğin gerekçesinde, selçuk Kozağaçlı\'nın DHKP/C\'nin yapılanması Halkın Hukuk Bürosu bünyesinde terör örgütüne organik bağlı olan çıkar ve amaçları doğrultusunda süreklilik, yoğunluk gösteren faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Şüpheli Kozağaçlı\'nın kuvvetli suç şüphesi, kaçma ve saklanma ihtimali gözönünde bulundurularak tutuklanmasına karar verildi.

