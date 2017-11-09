Avukat Selçuk Kozağaçlı gözaltına alındı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-KANUN Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde gözaltına alınan Kozağaçlı\'nın, Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Kozağaçlı\'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, hangi soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve operasyon kapsamında başka kişilerin de olup olmadığı ise öğrenilemedi.