AİHM dosyaları için teklif: 10 milyon Euro verin, 30 milyondan vazgeçelim

Türkiye 'den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) açılan davaları inceleyecek Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyona 1250 dosya ile başvuran avukat Selçuk Uğur Özdemir, toplam 30 milyon Euro tutatındaki tazminatlarla ilgili olarak hükümete "10 milyon Euro ile vazgeçmeye hazırız" çağrısı yaptı.

Muğla Barosu avukatlarından Selçuk Uğur Özdemir'in yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nda uzun süren davalardan mağdur olanların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmasından önce, Türkiye'de oluşturulacak bir "özel komisyon"a başvurmaları yönünde karar alındığını söyledi. Ocak ayında oluşturulan komisyona yapılan 1250 başvurunun avukatlığını yaptığını belirten Özdemir, dosyalar için AİHM içtihatlarına göre, toplam 30 milyon Euro verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Ancak biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin binlerce kez mahkum olmaması ve sicilinin bozulmasının önüne geçmek için, 1250 dosya hakkında 20 milyon Euro feragat ederek, hükümetle 10 milyon Euro'ya el sıkışabiliriz" dedi.

radikal.com.tr'nin haberine göre, bu kapsamda Ocak ayında çıkarılan, AİHM'deki dosyaların tazminat ödenmesi yoluyla çözümünü düzenleyen 6 bin 384 sayılı yasa kapsamında, Adalet Bakanlığı'nda oluşturulan komisyona şu ana kadar, 3 bin 850 başvuru yapıldığını belirten Avukat Özdemir şunları söyledi:

"Bu başvurulardan 1250 tanesi avukatlığını yaptığım mağdurlara ait. Bu dosyalar için AİHM içtihatlarına göre toplam 30 milyon Euro verilmesi gerekiyor. Ancak biz çıkarılan bu yasa ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin binlerce kez mahkum olmaması ve sicilinin bozulmasının önüne geçmek için 1250 dosya için 20 milyon Euro feragat ederek hükümetle 10 milyon Euro'ya el sıkışabiliriz."

Uzun yargılamalar

Avukat Özdemir, AİHM'e gitmeden önce Adalet Bakanlığı'ndaki 4 hakim ve Maliye Bakanlığı'ndan bir temcilciden oluşan komisyonun incelemesini yaptığı bazı dosyalar için AİHM'ye gitmesi yönünde karar verdiğini de söyledi. Özdemir şöyle konuştu:

"Avukatlığını yaptığım davaların hemen hepsi adil yargılama ve davaların uzun süreli olmalarını kapsıyor. İçlerinde 50 yılda sonuçlanmayan tapu davaları, kadastroda 20 yılda tamamlanmayan davalar da var. Biz de bu davalar AİHM'e gitmeden Türkiye'de çözülmesini istiyoruz."