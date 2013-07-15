T24 LogoT24 Logo
Gündem

AİHM dosyaları için teklif: 10 milyon Euro verin, 30 milyondan vazgeçelim

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Türkiye'den açılan davaları inceleyecek olan Adalet Bakanlığı'na bağlı komisyona başvuran avukat Selçuk Uğur Özdemir, hükümete 'uzlaşma' çağrısında bulundu

15 Temmuz 2013 19:09

Türkiye 'den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) açılan davaları inceleyecek Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyona 1250 dosya ile başvuran avukat Selçuk Uğur Özdemir, toplam 30 milyon Euro tutatındaki tazminatlarla ilgili olarak hükümete "10 milyon Euro ile vazgeçmeye hazırız" çağrısı yaptı.

Muğla Barosu avukatlarından Selçuk Uğur Özdemir'in yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nda uzun süren davalardan mağdur olanların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmasından önce, Türkiye'de oluşturulacak bir "özel komisyon"a başvurmaları yönünde karar alındığını söyledi. Ocak ayında oluşturulan komisyona yapılan 1250 başvurunun avukatlığını yaptığını belirten Özdemir, dosyalar için AİHM içtihatlarına göre, toplam 30 milyon Euro verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Ancak biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin binlerce kez mahkum olmaması ve sicilinin bozulmasının önüne geçmek için, 1250 dosya hakkında 20 milyon Euro feragat ederek, hükümetle 10 milyon Euro'ya el sıkışabiliriz" dedi. 

radikal.com.tr'nin haberine göre, bu kapsamda Ocak ayında çıkarılan, AİHM'deki dosyaların tazminat ödenmesi yoluyla çözümünü düzenleyen 6 bin 384 sayılı yasa kapsamında, Adalet Bakanlığı'nda oluşturulan komisyona şu ana kadar, 3 bin 850 başvuru yapıldığını belirten Avukat Özdemir şunları söyledi:

"Bu başvurulardan 1250 tanesi avukatlığını yaptığım mağdurlara ait. Bu dosyalar için AİHM içtihatlarına göre toplam 30 milyon Euro verilmesi gerekiyor. Ancak biz çıkarılan bu yasa ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin binlerce kez mahkum olmaması ve sicilinin bozulmasının önüne geçmek için 1250 dosya için 20 milyon Euro feragat ederek hükümetle 10 milyon Euro'ya el sıkışabiliriz."

 

Uzun yargılamalar

 

Avukat Özdemir, AİHM'e gitmeden önce Adalet Bakanlığı'ndaki 4 hakim ve Maliye Bakanlığı'ndan bir temcilciden oluşan komisyonun incelemesini yaptığı bazı dosyalar için AİHM'ye gitmesi yönünde karar verdiğini de söyledi. Özdemir şöyle konuştu:

"Avukatlığını yaptığım davaların hemen hepsi adil yargılama ve davaların uzun süreli olmalarını kapsıyor. İçlerinde 50 yılda sonuçlanmayan tapu davaları, kadastroda 20 yılda tamamlanmayan davalar da var. Biz de bu davalar AİHM'e gitmeden Türkiye'de çözülmesini istiyoruz."

 

ETİKETLER

aihmtürkiyedavalarselçuk uğur özdemirhükümetuzlaşma10 milyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24