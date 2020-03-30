Avukat Murat Arksak müvekkili Demirtaş'la kapalı görüşme yaptı

Gözler, Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerindeki yoğunluğu seyreltmesi beklenen infaz düzenlemesine çevrilmişken, Adalet Bakanlığı tutuklu ve hükümlülerin avukatlarla açık görüşünü de sınırladı.

Avukatlar zorunlu durumlarda maske ve eldiven takarak kapalı görüş yapabilecek. Bu koşullarda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la Edirne Cezaevi'nde görüşen avukat Murat Arksak Twitter hesabından "Cezaevleri, mahpuslar ve infaz koruma personeli için birinci derecede risk yerleridir" dedi.

Arksak şöyle yazdı:

"Müvekkillerimiz Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan ile bugün avukat görüşü mahiyetinde kapalı görüş yaptım. Her ikisinin de morali çok iyi ve herkese selamları vardı. Cezaevleri, mahpuslar ve infaz koruma personeli için birinci derece risk yerleridir. Bundan dolayı adli ve siyasi mahpus ayırmaksızın infaz yasasında eşitlik sağlanmalıdır"

TIKLAYINIZ: Başak Demirtaş: İnfaz indiriminde ayrımcılık yapabilirler ama salgın cezaevlerine girerse ayrım yapmayacak; açık bir cinayet olur