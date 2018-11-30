Avukat Kozağaçlı'nın tecrit koşullarının kaldırılması için eylem başlatan mahkûmlara yaptırım

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan mahkûmlar geçen hafta aynı cezaevinde tecritte tutulan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın tecrit koşullarının kaldırılması için hücre duvarlarına meyve ve sebzeler ile “Selçuk Kozağaçlı’nın tecridi kaldırılsın” yazdı. Bunun üzerine cezaevi yönetiminin hücrelerde bulunan meyve, sebze, tahin, pekmez gibi duvara yazı yazılabilecek yiyecek ve içecekleri toplattığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Avukat Kozağaçlı, ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatlara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. 13 Kasım 2017’de tutuklanan avukatlar 12 Eylül 2018’de hâkim karşısına çıkarıldı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 gün süren duruşma sonucunda 17 avukatın tamamı tahliye edildi. Ancak avukatlar tahliye sevincini yaşayamadan yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Meslektaşlarının adliyeye çıkarıldığını öğrenen ve adliyeye gelen Kozağaçlı burada gözaltına alındı.

"Düşmanlık güdülüyor"

Avukat Çiğdem Akbulut, Kozağaçlı’nın tutuklandığı günden bugüne tecritte tutulan tek isim olduğuna dikkat çekerek, “Selçuk Kozağaçlı’nın tecridini sürekli gündeme getirmemize rağmen Adalet Bakanlığı olumlu bir adım atmıyor. Aksine tecridin kaldırılmasına yönelik yaptığımız başvurular, Kozağaçlı’yı çok sayıda avukatın ziyarete gittiği söylenerek tecritte olmadığı iddia ediliyor. Adalet Bakanlığı Kozağaçlı’ya bire bir düşmanlık güdülüyor. Kozağaçlı’nın ÇHD genel başkanı olması ve muhalif duruşu nedeniyle bu şekilde davranılıyor” dedi