Avukat Kozağaçlı: Nuriye ve Semih’i mahkemeye getirmeyerek ölümcül bir kısırdöngüye neden oldular

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı ve Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatı Selçuk Kozağaçlı, Nuriye ve Semih’in avukatlarına yönelik yapılan gözaltıları ve önceki gün başlayan Nuriye-Semih davasına ilişkin olarak, “Siyasi iktidar hem Nuriye ve Semih’i duruşmaya getirmeyerek hem de tahliye etmeyerek durumu kısırdöngüye soktu. Mahkemeye getirmiyorlar, yargılama yapmıyorlar. Yargılamayı olumsuz etkileyeceğini iddia ettikleri için tutukladılar. Ölümcül bir kısırdöngü. Eğer tutuksuz olsalardı dün mahkemelerinde ifadelerini vermiş yargılamaları yürüyor olurdu. Kabul edilemez bir durum. Nuriye ve Semih’in 16 avukatı daha hâlâ gözaltında” dedi.

"Cezayı gerektiren hiçbir şey yok"

Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özdilek’in haberine göre, işlerine geri dönmek için başlattıkları oturma eylemi ve açlık grevi sırasında tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın duruşmasına iki gün kala avukatlarının 18’i hakkında yakalama kararı çıkartılarak, 16’sı gözaltına alınmıştı. Gülmen ve Özakça da davanın önceki gün yapılan ilk duruşmasına getirilmedi. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde bir araya geldiğimiz Selçuk Kozağaçlı, kabul edilemez bir saldırı ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

Kozağaçlı, “İlk önce tutuklayıp sonra da ‘güvenliği sağlayamıyorum’ diye yargılanmayı engellerseniz hukuk veya adalet kalmaz. Hiç tutuklamasaydınız duruşmaya gelirlerdi. Siz bu davanın görülmesini istiyorsanız onları bu mahkemeye getirmeliydiniz. Ama istemiyorlar çünkü Nuriye ve Semih’in cezalandırılmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Bunun ortaya çıkmasından da hoşnut değiller” dedi.

"Durumları kritik"

Nuriye ve Semih’in sağlık durumu çok kritik olduğunu belirten Kozağaçlı yapılacak tek şeyin kayıtları tamamlamış olan komisyonun derhal işe iade kararı vermesi gerektiğini belirtti. Onları hayatta tutmanın tek yolunun işe iade kararı olduğuna değinen Kozağaçlı, “Herkesin OHAL Komisyonu’ndan ilk talebi şu olmalı; ilk olarak Nuriye ve Semih’in dosyasına bakılması ve işe iade talebinin kabul edilmesi için mücadele etmek. Böylece onları hayatta tutabiliriz.

Mahkemeye getirmeyi başardıkları gün tahliye olacaklar. Birinci öncelik Nuriye ve Semih’in talepleri kabul edilsin ve açlık grevinin sona ermesi sağlansın” dedi.