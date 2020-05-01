Avukat İnisiyatifi'nden 1 Mayıs mesajı: İşçi sınıfının, emekçilerin, barolarımızın yanındayız

Avukat İnisiyatifi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutlayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada baroların haksızlıklara karşı verilen mücadelenin örgütlü gücü olduğu belirtilirken, "Yargılanmaktan hiç çekinmeyiz; avukatları davaların cübbeli sanığı görenleri yargılarız" dendi. Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa barolarına destek verilen açıklama, "İnsan haklarına ve hukuka aykırı davranmayı meşrulaştıracak hiçbir özgürlük, hiçbir yasa, hiçbir özel hukuk veya kamu hukuku normu, hiçbir mazeret, hiçbir koruma, hiçbir istisna yoktur" ifadeleri kullanıldı.

"İnsan haklarına ve hukuka aykırı davranmayı meşrulaştıracak hiçbir özgürlük, hiçbir yasa, hiçbir özel hukuk veya kamu hukuku normu, hiçbir mazeret, hiçbir koruma, hiçbir istisna yoktur" ifadelerine yer verilen açıklama şu şekilde:

"1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası dayanışma, emek ve mücadele günüdür, kutlu olsun.

Bu vesileyle;

Barolarımız dayanışmamızın ve haksızlıklara karşı mücadelemizin örgütlü gücüdür.

Avukatlar; özü sözü bir kişilikleriyle oldukları gibi görünenler ve göründükleri gibi olanlardır.

Hiçbirimiz hırs ve ihtiraslarına mağlup, kanun, din, ahlak, vicdan ve adaletten uzak ve bu yüzden de hem kendisini hem de toplumu mutsuz kılan kişilerden değiliz.

Türkiye’de avukatlar tehlike altındadır.

Kimse avukatları tehdit etmesin. Avukatları yargılayabilir ve hatta mahkûm bile edebilirsiniz.

Yargılanmaktan hiç çekinmeyiz; avukatları davaların cübbeli sanığı görenleri yargılarız.

Ekmek, iş ve aş derdinde olanlara, işçilere, adalet ve vicdan derdinde olanlara, yargılanmışlara, dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir müstebit devletin hukuka ve hakka layık görmediklerine, yaşayışı, inanışı, cinsel tercihleri ve düşünceleri yüzünden “düşman” bellediklerine, hapistekilere, sokaktakilere, yoksullara, aydınlara, gazetecilere ve insanlara her kim baskıcı ve keyfi yönetim uygularsa, dünyanın her yerinde avukatlar; haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı direnirler.

Direnme hakkını öğretenler, dayanışmayı, hak mücadelesinin ne olduğunu bilenlerdir.

Avukatlar ister bir hükûmetin ister bir devletin, topluluğun, grubun ya da bireyin tasarrufu olsun; insan haklarına aykırı gördüğümüz tutum ve davranışlara karşı çıkmak, görüşümüzü açıklamak, tartışmak, görüşleri dinlemek, gerçeğe ulaşmak gerektiğine inanırlar.

Barolarımızı koruruz, baskı yapanların karşısında dururuz.

Hep böyle yaptık; yaptıklarımız hukuk, hak, adalet ve temel insan hakları içindir.

İnsan haklarına ve hukuka aykırı davranmayı meşrulaştıracak hiçbir özgürlük, hiçbir yasa, hiçbir özel hukuk veya kamu hukuku normu, hiçbir mazeret, hiçbir koruma, hiçbir istisna yoktur.

Ankara Barosunun, Diyarbakır Barosunun, Şanlıurfa Barosunun yanında olmayı dayanışma sorumluluğumuz ve görevimiz sayıyoruz.

İşçi sınıfının, emekçilerin, 1 Mayıs dayanışma gününde, Barolarımızın yanındayız.

Savunmanın gücüne inanıyoruz."

Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Ali Erbaş'ın LGBTİ+'ları hedef alan açıklamasını hedef alan açıklamasını eleştiren Ankara ve Diyarbakır baroları hakkında soruşturma başlatılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.