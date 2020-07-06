Avukat Hüseyin Ersöz: Cezaevindeki gazetecileri doktora götürmüyorlar!

Avukat Hüseyin Ersöz, aralarında Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in de olduğu, Silivri’de 4 aydır tutuklu olan gazetecilerin verdikleri dilekçelere rağmen doktor ve revire götürülmediğini duyurdu.

Libya’da öldürülen MİT mensubuyla ilgili haber yaptıkları gerekçesiyle yargılanan ve 4 aydır cezaevinde bulunan gazetecilerin durumuna ilişkin Twitter'dan paylaşım yapan Ersöz, gazetecilerin doktora götürülmediğini açıkladı. Ersöz ayrıca, gazetecilerin aynı anda sadece 4 kitaba erişmelerinin mümkün olabildiğini belirtti.

"Gazetecilerin durumu incelenmeli"

Paylaşımında Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunan avukat Ersöz, şunları yazdı:

"Silivri’de tutuklu gazetecilere yönelik “tecrit” 4 aydır devam ediyor! Tek kaldıkları koğuşlarda, “aynı anda” sadece 10 kitaba erişimleri mümkün. Bunun ötesinde Murat Ağırel, verdiği dilekçelere karşın 20 gündür “revire”, 10 gündür “doktora” çıkarılmıyor. @adalet_bakanlik

İki gündür “diş ağrısı” çeken, bu sebeple yemek yiyemeyen, su dahi içmekte zorlanan Murat Ağırel’e, ağrı kesici verilerek “geçici çözüm” üretiliyor. Ağır tecrit koşullarında “yalnızlaştırılarak” cezaevi içinde ceza çektirilen gazetecilerin durumu incelenmeli!”