Avukat Eren Keskin’e 1 yıl hapis

Diyarbakır’da düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali’nde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçundan dava açılan insan hakları savunucusu avukat Eren Keskin 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2006 yılında 6’ıncısı düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yaptıkları konuşma nedeniyle avukat Eren Keskin, tiyatrocu Murat Batgi ve yazar Edip Polat hakkında Diyarbakır 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması görüldü. Sanıkların katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçunu işlediklerini belirterek, insan hakları savcunucusu avukat Eren Keskin, yazar Edip Polat ve tiyatro sanatçısı Murat Batgi’ye 1’er yıl hapis cezası verdi.