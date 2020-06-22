Avukat Didem Baydar Ünsal: Ölüm orucundaki avukatların durumu kötü, konuşmakta zorlanıyorlar

Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatları Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın tutuklu bulundukları cezaevlerinde, “adil yargılanma” talebiyle başlattıkları ölüm orucu eylemi sürüyor. Avukatlardan Timtik'in eylemi 172, Ünsal'ın ise 141'inci gününe girdi. Ölüm orucundaki avukatlarla en son 20 gün önce kapalı görüş gerçekleştiren Avukat Didem Baydar Ünsal, her iki ismin de sağlık durumlarının kötü olduğunu ve konuşmakta zorlandıklarını paylaştı.

Av. Ünsal, Aytaç Ünsal’ın tükürük salgısında artış ve ağzında yaraların çıktığını belirtti. Ünsal, eşinin sağlık durumunun iyi göründüğünü, ancak uzun süredir besleyici gıda alamamasından kaynaklı vücudunda gözle görülür değişikliklerin olduğunu ifade etti. Ünsal, eşinin 4 ay içinde 79 kilodan 61 kiloya düştüğünü aktararak, eşinin geçmişte sporcu olduğu için sağlıklı beslenmiş olması ve direngen yapısı nedeniyle süreci biraz daha rahat geçirdiğini söyledi.

Ünsal, “Ancak bu demek değil ki kronik bir rahatsızlık gelişmesin. Her an kalp veya organ yetmezliği yaşamasın. Bu durum için belirli bir süre yok. Vücudun kendini toparlayamaması halinde hep bu riskle karşı karşıyayız” uyarısında bulundu.

Timtik, 43 kiloya düştü

Ölüm orucundaki Timtik'in ise görüşe yüzünde maskeyle geldiğini kaydeden Ünsal, "Maskeyi çıkardığında yüzünün de bedeni kadar incecik kaldığını gördüm. Önceki haline göre çok zayıf duruyordu. Yavaş konuşuyor ve hareket ediyordu. Ağzındaki yaralar onu zorluyor gibiydi. En son bir hafta önce tartıldığını ve kilosunun 43 çıktığını söyledi” dedi

“Gerçek tuz verilmediğinden ağızlarında yaralar çıktı; boyunluk konusunda da sıkıntı çıkarıyorlar"

Ölüm orucundakilerin su, şeker ve tuz dışında bir şey tüketmediğini kaydeden Ünsal, Timtik’in cezaevinde verilen tuzun gerçek olmadığı ve bundan dolayı ağız yaralarına iyi gelmediğini söylediğini belirtti. Ünsal, “İdare sadece tuz konusunda değil şekerleme ve boyunluk konusunda da sıkıntı çıkarıyor. Refakatçileri kantinden ücreti karşılığında kaya tuzu talep ettiler. İdare kaya tuzu, şekerleme ve boyunluk gibi basit karşılanabilir talepleri karşılanmamaktadır” dedi. (MA)