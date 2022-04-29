Avukat Çalıkuşu: Ekonomideki "faiz inince enflasyon düşer" kararı gibi, "ağırlaştırılmış müebbet"in de siyasi bedeli ağır olacak

Karar yazarı avukat Figen Çalıkuşu, Gezi Davası'nda Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis, 7 kişinin de 18'er yıl hapis cezası almasına tepki gösterdi.

Çalıkuşu, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Konseyi’nin Türkiye’ye ihraca kadar varacak yaptırım uygulama riskini daha da artırdılar. Yargı bağımsızlığını yitirirse devlet de meşruiyetini yitirir. Hâkim tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirirse kendi hakimliği ile birlikte devleti de yok eder.

Hukukun açık ve net kurallarına, anayasaya, yasalara aykırı kararlar vermek suçtur. Bugün artık suçlular suçsuzları yargılıyor. Osman Kavala kararı hukuken bir facia ama siyaseten de büyük bir hatadır. Aynı ekonomideki 'faiz inince enflasyon düşer' kararı gibi bu 'ağırlaştırılmış müebbet'in de siyasi bedeli ağır olacaktır. Bu iktidar zulmüyle ve hatalarıyla gidecek. Çok az kaldı.

Bu yaz da karanlık geçer ama bir dahaki yaza bu ülke bir devlete ve hukuka kavuşmanın bayramını yaşar."

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