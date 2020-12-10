Avukat Aytaç Ünsal tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'nın 'Edirne'de yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandığını' açıkladığı avukat Aytaç Ünsal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturması tamamlanan avukat Aytaç Ünsal, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ünsal, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Ünsal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

"Tutuklanması, açık bir şekilde sağlığını tehlikeye atmak demektir"

Halkın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada da "Gözaltına alınması sırasında araçtan zorla indirilerek yere yatırılmış ve işkence yapılmıştır" denildi. Daha sonra Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda Aytaç Ünsal'ın tutuklandığı ve Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldüğü belirtildi.

Ünsal hakkında infaz durdurma kararı olduğu hatırlatılan paylaşımda "Aytaç Ünsal'ın tutuklanması, açık bir şekilde sağlığını tehlikeye atmak demektir. Aytaç Ünsal hakkında sağlığının iyi olmaması nedeniyle infaz erteleme kararı verilmiştir. Ancak infaz erteleme nedeni ortadan kalkmamıştır. Aytaç Ünsal'ın tedavi süreci halen devam etmektedir. Aytaç Ünsal hakkında verilen infaz erteleme kararının kaldırılması kararı açık bir şekilde hukuka aykırıdır" ifadeleri kullanıldı.

"Lütfen söyleyin, yaşamak için nereye gidelim"

Ünsal'ın babası Nihat Ünsal da oğlunun yüzünde morluklar olan fotoğrafını paylaşırken, "Tedavi gören hasta bir insanı örseleyerek bu hale getirdiniz" dedi.

Ünsal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Avukat oğlum Aytaç Ünsal 3 Eylül 2020'de ölüm orucunu sonlandırdı. Tedavi için götürdüğümüz hastane yönetimine baskı yaparak tedaviyi engellediniz, Istanbul Hakimevine taşındık orada da rahat bırakmadınız gece saat 01'de arandık ve orada kalamayacağımız söylendi. Bu nedenle oğlumu tedavi için eve götürdük, oraya da uzun namlulu silâhlarla uyduruk gerekçelerle baskın yaptınız. Şimdi de fotoğrafta görüldüğü üzere tedavi gören hasta bir insanı örseleyerek bu hale getirdiniz. Bir baba olarak LÜTFEN BANA SÖYLEYİN YAŞAMAK İÇİN NEREYE GİDELİM."

Ne olmuştu?

ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatların yargılandığı davada, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla Ebru Timtik'e 13 yıl 6 ay, Aytaç Ünsal'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Mahkeme kararı, dosyada somut deliller olmaması, suçlamanın itirafçı ifadelerine dayanması, savunma avukatlarının beyanlarda bulunamaması, mahkumiyet kararı verilirken savunma avukatlarının salonda bulunmaması gerekçeleriyle eleştirildi ve tepki çekti.

Ceza kararlarının ardından avukatlar, adil yargılanma talebiyle açlık grevine başladı. 3 Şubat'ta açlık grevine başlayan ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve avukatlar Aycan Çiçek, Engin Gökoğlu ve Ayşegül Çağatay, eyleme 10 Mart'ta ara verdi.

Açlık grevini ölüm orucuna çeviren Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için Adli Tıp Kurumu, cezaevinde kalamaz raporu verdi. Hapis cezası kararına yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Timtik ve Ünsal'ın sağlık durumlarının kötüleşmesi nedeniyle tahliye edilmeleri ve Yargıtay'ın itirazı karara bağlaması için çağrılar yapıldı.

Tahliye talepleri reddedilen avukatlar, 30 Temmuz'da hastaneye sevk edildi. Ebru Timtik, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Aytaç Ünsal da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü. Timtik, 27 Ağustos'ta vefat etmişti.

Aytaç Ünsal, hastanede tedavi gördüğü sırada 3 Eylül günü tahliyesine karar verildi. Ünsal da 4 Eylül'de ölüm orucu eylemine son verdi.