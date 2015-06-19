Hülya Avşar’dan Safiye Sultan pozları

Oyuncu Hülya Avşar, Safiye Sultan rolüyle izleyiciyle buluşacak. Avşar, sultan kıyafetleri ile poz verdi. Vatan Gazetesi'ndeki habere göre; Avşar’ın diziden bölüm başına 60 bin TL kazanacak.

Hülya Avşar, “Muhteşem Yüzyıl”ın yapım şirketi TIMS Productions’ın yeni dizisi “Muhteşem Yüzyıl-Kösem”le ekrana dönüyor. Dizide, güzelliği ve zekâsıyla ünlü Safiye Sultan’ı canlandıracak olan Avşar, geçtiğimiz gün özel kostümleriyle sette objektif karşısına geçip ilk sultan pozunu verdi.

İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth’le olan yakın ilişkisiyle bilinen Safiye Sultan, kraliçenin hediye ettiği kedisinin adını Elizabeth koymuştu. Hülya Avşar da çekimde kucağında kediyle oturdu.

Yapımını Tims Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı, 14 yaşında evinden koparılan kız çocuğu Anastasya’nın, Osmanlı İmparatorluğu'nun başına geçerek; önce erkeklerin dünyasına ve sonra tüm dünyaya hükmetmiş bir imparatoriçeye dönüşmesini konu alan dizinin yönetmenliğini Zeynep Günay Tan üstleniyor. Dizi için ekip dev bir Osmanlı şehri inşa ediyor.

Safiye Sultan’ın hayatı

Sofia Bellicui Baffo adıyla 1550'de Venedik'te dünyaya geldi. Dönemine göre oldukça iyi koşullarda bir eğitim aldı. Henüz on iki yaşındayken kendisini İstanbul'daki Pera köle pazarında bulan genç Sofia'nın güzelliği III. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan'ın kulağına kadar geldi. Manisa sancağındaki genç veliaht Murad'ın devlet meselelerinden uzak pasif karakteri, annesi Nurbanu Sultan'ı düşündürmekteydi. Nurbanu Sultan, Sofia'yı görür görmez onun oğlu için aradığı kız olduğuna karar verdi ve bir servet ödeyerek kızı satın aldı.

İki yıl süreyle haremde eğitim gören Sofia'nın adı, Safiye, yani arı, duru, saf güzellik olarak değiştirildi. Güzelliği ve kıvrak zekasıyla III. Murad'ı kendisine aşık eden Safiye Sultan, Valide Sultanlık döneminde ise devlet işlerinde de etkin bir rol aldı.

10 Kasım 1619 tarihinde vefat etti Safiye Sultan, birçok hayır kurumu cami, çeşme, türbe, medrese yaptırdı. Eminönü’ndeki Yeni Camii’nin inşası Safiye Sultan’ın talimatıyla başladı.