Avşar'ın beraat kararı bozuldu

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanatçı Hülya Avşar'ın, evinin yanındaki meyve ağaçlarını kestirdiği ve bu şekilde "mala zarar verme" suçunu işlediği iddiasıyla açılan davada beraat etmesine ilişkin yerel mahkeme kararını bozdu.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yargıtay 9. Ceza Dairesi, "Avşar'ın dava konusu suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat etmesine" ilişkin Sarıyer 1. Asliye Ceza Mahkemesi kararının temyiz incelemesini tamamladı.



Daire, Avşar'ın beraatına ilişkin yerel mahkeme kararını, oy birliğiyle bozdu.



Kararın gerekçesinde, "Avşar'ın satın aldığı binada, gerekli izinleri aldıktan sonra başlattığı çevre düzenlemesi ve eğimli araziye istinat duvarı inşası sırasında, civardaki binalar arasında kalan armut, kiraz, erik ve incir cinsi toplam 13 ağacın çalışanlarca görüntüyü engellemesi nedeniyle kesildiği ve araziye hafriyat artığı döküldüğünün", tanık anlatımları, sunulan fotoğraflar, tapu kaydı, bilirkişi raporu gibi kanıtlarla saptandığı belirtildi.



Hafriyat ile çevre düzenlemesi onarım işinin, çalışanlarca sanık Avşar'ın talimatı doğrultusunda yapıldığının dosya kapsamından anlaşıldığı ifade edilen gerekçede, "sanığa yüklenen meyveli ağacı kesmek suretiyle mala zarar vermek suçunun sübuta erdiği gözetilmeksizin beraat kararı verilmesi yasaya aykırı" bulundu.

