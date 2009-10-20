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Avşar'a 9 'Kürt kadını' teklifi

Hülya Avşar, Kürt açılımı ile ilgili verdiği röportajların ardından Kürt kadınını canlandırması için 9 film teklifi aldığını söyledi.

20 Ekim 2009 03:00

Hülya Avşar, Kürt açılımı ile ilgili verdiği röportajların ardından Kürt kadınını canlandırması için 9 film teklifi aldığını söyledi.

Ağustos ayında ‘Kürt açılımıyla’  ilgili olarak Milliyet gazetesine verdiği röportajın ardından Hülya Avşar’a film teklifleri yağıyor. İki ayda Kürt kadınını canlandıracağı  9 film teklifi aldığını söyleyen ünlü oyuncu bu durumu şöyle değerlendiriyor: “Her zaman film teklifleri yağıyordu ama bu kez özellikle Kürt kadınını canlandıracağım çok sayıda teklif gelmeye başladı.”  

Röportajın ardından hakkında dava açılması üzerine “Türk tarafımla son derece şaşkınım, Kürt tarafımla gurur duyuyorum’ diyen Avşar gelen tekliflerin  çoğunu beğenmediğini dile getirdi. Oyuncu, Kürt kimliğinin üzerinden rant elde ediyor yorumlarının yapılmasını istemediği için bu konuda gelen teklifleri geri çevirdiğini söyledi.

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