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Avşar, Zehra'nın aşk haberi için ağzını bozdu

Hülya Avşar, kızı Zehra hakkında çıkan aşk haberiyle ilgili açtı ağzını, yumdu gözünü.

26 Nisan 2011 03:00

T24- Hülya Avşar, kızı Zehra hakkında çıkan aşk haberiyle ilgili açtı ağzını, yumdu gözünü. Avşar kızı, haberi yapanlar için son sözü söyledi:Öküz

Hülya Avşar magazin basınıyla yıllardır sürdürdüğü tatlı-sert ilişkisini bir kez daha kızı Zehra için bozmayı göze aldı. Geçtiğimiz yıllarda Zehra'nın yanında özel hayatıyla ilgili soru sorulmasına deliren Avşar Kızı, bu kez de kızıyla ilgili 'aşk haberine' öfkelendi.

Ağzını bir açtı

Avşar kızı Habertürk gazetesinin 'Zehra Çilingiroğlu Murat Boyner'le aşk yaşıyor' haberine veryansın etti. Avşar, "13 yaşındaki bir çocukla ilgili yalan haber yapanın öküz olduğunu düşünüyorum. Manevi değerleri sıfır ve aile terbiyesi almamış" dedi.

Kaya gibi biriyle evlenirim

23 NİSAN'DA Kıbrıs'ta sahne alan Hülya Avşar, burada aşk hayatıyla ilgili de konuştu. Kalbinin boş olduğunu söyleyen Avşar kızı, "Kızımın babası gibi birini bulursam tekrar evlenirim. Ama bu devirde aşk ve sevgi bulmak zor görünüyor" dedi
 

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