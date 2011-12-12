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Avşar: memeler dizlere iner

Meme kontrolüne gidip mamografi çektiren Hülya Avşar, “On beş dakika eviriyorlar, çeviriyorlar, uzatıyorlar.

12 Aralık 2011 02:00


T24 -  Meme kontrolüne gidip mamografi çektiren Hülya Avşar, “On beş dakika eviriyorlar, çeviriyorlar, uzatıyorlar. Yüzlerinde sıfır ifade. Bu kontroller on beş günde bir olsa, memeler dizlere iner, topla toplayabilirsen” diye yazınca büyük tepki çekti.

Hürriyet gaztesinde yer alan habere göre, Mehmet Ali Birand, Avşar’ın bu yazısı üzerine Twitter hesabından “Meme kanserine karşı kadınları mamografiye teşvik için bunca çaba hacanırken, senin ‘Memeniz uzar’ lafın hoş kaçmadı” diye eleştirdi. Twitter kullanıcıları da tepki yağdırdı.



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