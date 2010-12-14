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Avşar kızı Şeyma'ya kızdı!

Ali Taran ve Hülya Avşar, Acun Ilıcalı'dan değil boşanma arifesinde olduğu eşi Zeynep Ilıcalı'dan yana tavır almış gibi görünüyor...

14 Aralık 2010 02:00

T24 - Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' programında jüri üyesi olan Ali Taran ve Hülya Avşar, patronları Acun Ilıcalı'dan değil boşanma arifesinde olduğu eşi Zeynep Ilıcalı'dan yana tavır almış gibi görünüyor!

Geçen hafta sonu ünlü reklamcı Ali Taran, Zeynep Ilıcalı'yı Çeşme'ye teselli tatiline götürmüştü. Şimdi de öğrendim ki, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı'nı herkesin içinde terslemiş! Sabah gazetesinde yayımlana haber şöyle.

Bir arkadaşım Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu bir başka yarışma olan 'Yok Böyle Dans'a seyirci olarak katılmış. Hülya Avşar da o gece konuk jüri üyesi olarak bulunuyormuş.

Yarışmanın kostüm direktörü olan Şeyma Subaşı, reklam arasında Avşar'ın yanına gidip "Hülya Abla nasılsın, Zehra nasıl, onu niye getirmedin?" demiş. Avşar, Subaşı'nın yüzüne bile bakmadan, "Seninle sonra konuşacağım, yanlış yapıyorsun" diye Subaşı'nı terslemiş. Subaşı hiç beklemediği bu tepkiye çok bozulmuş. Arkadaşım, gözünün önünde cereyan eden bu olayın fotoğrafını da çekmiş... Boşanma konusunda en yakınındaki isimler bile tepki gösterip kız tarafından yana tavır alıyorsa Acun'un işi biraz zor gibi görünüyor! 

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