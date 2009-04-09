T24 LogoT24 Logo
Magazin

Avşar kızı sevgilisini görünce kortta titredi

Tenis Turnuvası'nda korta çıkan Hülya Avşar, sevgilisi Saadettin Saran'ın kendisini izlemeye geldiğini fark edince heyecandan zor anlar yaşadı.

09 Nisan 2009 03:00

Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü tarafından düzenlenen 8. TED&Hülya Avşar Senior Tenis Turnuvası'nda korta çıkan Hülya Avşar, sevgilisi Saadettin Saran'ın kendisini izlemeye geldiğini fark edince heyecandan zor anlar yaşadı.

Mix kategorisinde Sadettin Saran ile ilk galibiyetini alıp üst tura çıkan Avşar, önceki gün tek bayanlar kategorisinde de rakibini yenmeyi başardı. Ama haber vermeden kendisini izlemeye gelen Saran, az daha elenmesine neden oluyordu. Saran'ı salonda görünce maçın ilk setini veren, onun salondan çıkmasının ardından maçın kontrolünü eline alıp karşılaşmayı kazanan Avşar "Saadettin'i görünce heyecanlanmışımdır, aşk işte" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24