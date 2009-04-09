Avşar kızı sevgilisini görünce kortta titredi

Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü tarafından düzenlenen 8. TED&Hülya Avşar Senior Tenis Turnuvası'nda korta çıkan Hülya Avşar, sevgilisi Saadettin Saran'ın kendisini izlemeye geldiğini fark edince heyecandan zor anlar yaşadı.



Mix kategorisinde Sadettin Saran ile ilk galibiyetini alıp üst tura çıkan Avşar, önceki gün tek bayanlar kategorisinde de rakibini yenmeyi başardı. Ama haber vermeden kendisini izlemeye gelen Saran, az daha elenmesine neden oluyordu. Saran'ı salonda görünce maçın ilk setini veren, onun salondan çıkmasının ardından maçın kontrolünü eline alıp karşılaşmayı kazanan Avşar "Saadettin'i görünce heyecanlanmışımdır, aşk işte" dedi.

