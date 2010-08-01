Avşa Adası'nda deniz suyu içme suyuna dönüştürülecek

T24 - Balıkesir’in Marmara İlçesi’ne bağlı Avşa Beldesi’nde (Avşa Adası), yaptırılan deniz suyundan içme suyu üreten tesisin açılışı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından yapıldı.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Avşa Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan deniz suyunu içme suyuna dönüştüren arıtma tesisinin açılışını yaptı. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ve günlük 4 bin ton deniz suyunun içme suyuna dönüştürüldüğü Avşa’daki tesisin kapasitesinin, ihtiyaca göre 20 bin tona kadar çıkabildiği belirtildi. Yaklaşık 15 milyon liraya mal olan tesisin, yaz aylarında nüfusu artan Avşa’nın 40 yıllık dönemde su ihtiyacını karşılayacağı bildirildi.

Dün akşamki açılış töreninde konuşan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ‘Başbakan Recep Tayyip ve tayfaları olarak’ halkın mutluluğu için gece- gündüz demeden üretmeye devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürmek için hız kesmeden çalışıyoruz. Bütün bunları yaparken bir de baktık ki Türkiye’de adalet yok. Bölünmüş yollar açılmış, hava yolları halkın yolu olmuş ama adalet yolları tıkalı. Bu adalet yollarını açmak için Meclis'te bir anayasa değişikliği teklifi verdik. İsterdik ki değişiklik bütün siyasi partilerin uzlaşma çağrımıza müspet cevap vermesiyle Meclis'te hallolsun. Halkımızı bu yaz günü bir daha sandık başına götürmeyelim. Hayırlısı olsun vekiller halledemediyse, her zaman olduğu gibi milletin kendisi halleder. Aslı halleder geçmişte de böyle oldu.”.