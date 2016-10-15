Avrupa'yı kasıp kavuran Sonar Fest'in Türkiye biletleri satışa çıktı

Avrupa’nın önde gelen festivallerinden Sonar Fest, bu yıl ilk defa Türkiye’de müzikseverlerle buluşacak. Müzik, teknoloji ve yaratıcılığı bir araya getirecek festivalin biletleri ise şimdiden satışa çıktı.

Şimdiye dek dünyada 27 farklı şehirde gerçekleştirilen ve bu yıl 'Sonar İstanbul' ismiyle Türkiye’de ilk defa müzikseverleri karşılayacak Sonar Fest, 24-25 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleşecek.

Avrupa'nın 1994 yılından bu yana en prestijli müzik festivallerinden biri olarak yolculuğunu sürdüren Sonar Fest, İstanbul'da dört farklı sahnede gerçekleştirilecek performanslarla, elektronik müziğin dününü, bugününü ve yarınını ortaya koyacak