Avrupa’ya süt banyosu yaptırdılar

Düşen süt fiyatlarını protesto için düzenlenen çiftçi eylemleri Avrupa’yı sarıyor. Tarlalara, yollara dökülen sütler 40 milyon litreyi buluyor. Çiftçilerinfiyatlardansorumlu tuttuğu AB ise geri adım atmıyor.

Avrupalı çiftçilerin düşük süt fiyatlarını protesto etmek için düzenledikleri gösteriler giderek yayılıyor. Çiftçi eylemleri Avrupa’ya adeta süt banyosu yaptırdı. Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda’da yoğunlaşan gösterilerde yaklaşık 40 milyon litre süt tarlalara ve yollara dökülüyor.

Son olarak dün Hollandalı ve Alman süt üreticileri, “masraflarını bile çıkaramadıkları” gerekçesiyle 500 bin litre sütü Hollanda’da bir tarlaya döktüler. 10 Eylül’de grev çağrısı yapan Avrupa Süt Üreticileri Federasyonu (EMB) ise 40 binden fazla Avrupalı üreticinin, süt fiyatlarının artması amacıyla sütlerini satıştan çektiğini açıkladı.

Tarım sektörü, Avrupa Birliği (AB) bütçesinden en fazla pay alan sektörlerin başını çekiyor. Buna karşın Brüksel’e en çok kafa tutan ve son “süt isyanında” görüldüğü gibi en radikal yöntemleri uygulayan da tarım sektörü.

Tarlalar süte doydu

Son günlerde milyonlarca litre sütün tarlalara dökülmesinin temelinde süt fiyatının maliyeti karşılamayacak düzeyde düşmüş olması yatıyor. Hedef tahtasında da yine AB var.

Süt üreticileri litre fiyatının 20 sent düzeyine inmesinden AB’nin uyguladığı politikaları sorumlu tutuyor. Üreticinin ayakta kalabilmesi için fiyatın en az 40 sent düzeyinde olması gerektiği dile getiriliyor. Süt üreticileri bir yandan AB’nin kotaları artırma planını dondurmasını diğer yandan da süt sektöründeki arz ve talebi düzenleyecek bir mekanizma kurulmasını talep ediyorlar.

“Sütle tarlaları sulama” eylemleri bazı politikacılar tarafından “çaresizliğin göstergesi” olarak tanımlansa da AB Komisyonu sorunun kendi politikalarından kaynaklanmadığı görüşünde. AB Komisyonu’nun Tarımdan Sorumlu Üyesi Mariann Fischer Boel, belirlenen politikalardan geri adım atmanın söz konusu olmayacağını net bir şekilde açıkladı.

‘Süt yardımı’na yeşil ışık

Boel, süt ve süt ürünlerinin fiyatlarında son dönemde önemli artış olduğunun altını çiziyor. Fiyatların, müdahale fiyatının üzerine çıktığını ifade eden Boel, süt sektörü için 12 aylık bir dönemde 600 milyon euro düzeyinde harcama yapılacağını açıkladı. AB’nin, süt sektörünün düzenlenmesinde de kullanılabilecek 4.2 milyar euro tutarında bir kaynağı da mevcut. Komisyon, geçici olmak kaydıyla, süt üreticilerine 15 bin euro tavanını aşmayacak şekilde yardım yapılabilmesine de yeşil ışık yakmış durumda.

Dolayısıyla AB’nin genel nitelikli ve kapsamlı bir geri adım atması söz konusu değil. Ne 2015’ten itibaren süt üretimine uygulanan kotaların korunması, ne mevcut kotaların dondurulması ne de eskiden uygulanan yöntemlere dönülmesi AB’nin gündeminde bulunmuyor.