Avrupa'ya PKK uyarısı

PKK’nın giderek artan saldırıları sonrası bir dizi acil kodlu tedbiri devreye sokan Ankara, Avrupa ekseninde de sürpriz bir “diplomatik sıcak” takip başlattı.

Başbakan Erdoğan, PKK’nın siyasi ve finansal AB liderlerine bugüne dek kaleme alınmış en net ve uyarılarla dolu kritik birer mektup gönderdi.

Erdoğan mektubunda, Avrupalı liderlerden, binlerce masum insanın hayatına kıyan kanlı terör örgütü için yapılması gerekeninin, sadece terör örgütü olarak tanımak değil, ona karşı samimiyetle ‘aksiyona geçmek” olduğunu bildirdi.



Terör örgütü PKK’nın giderek artan saldırıları sonrası bir dizi acil kodlu tedbiri devreye sokmaya hazırlanan Ankara, Avrupa ekseninde de sürpriz bir “diplomatik sıcak” takip başlattı.

Başbakan Tayyip Erdoğan, PKK’nın siyasi ve finansal kaynaklarında önemli rol oynadığı düşünülen Avrupa Birliği ülkelerinin liderlerine bugüne dek kaleme alınmış en net ve uyarılarla dolu kritik birer mektup gönderdi.



Sadece tanımak yetmez, adım atın



Erdoğan mektubunda, Avrupalı liderlerden, binlerce masum insanın hayatına kıyan kanlı terör örgütü için yapılması gerekeninin, sadece terör örgütü olarak tanımak değil, ona karşı samimiyetle ‘aksiyona geçmek” olduğunu bildirdi.

Avrupa’nın tutumunun Türkiye için önemli olduğunu belirtilen mektupta, PKK’nın kıta Avrupası’ndaki yapılanmasının çökertilmesine yönelik en kısa sürede adım atılması istendi.

Ayrıca, PKK’nın Türkiye’deki eylemlerinin halkta yarattığı tepkiye de dikkat çekilerek, bu yönde toplumda da Avrupa’nın adım atmasına olan inancın bulunduğu anlatıldı. Terörizmin tüm dünyayı tehdit ettiği bir dönemde, topyekun bir mücadele ve işbirliğinin şart olduğu kaydedildi. Bu çerçevede, ‘bana zarar vermeyen terör, bana göre tam terör değildir’ yaklaşımının doğru olmadığı hazırlatıldı.



Hala ortada dolaşan teröristler var



Terör örgütünün yönetim kadrosundan bazı isimlerin Avrupa’da rahatça dolaştığı ve Türkiye’nin isteklerine rağmen iadeleri konusunda halen adım atılmadığı belirtilen mektupta, Avrupalı liderlerden bu nedenle artık net olarak harekete geçilmesinin arzu edildiği seslendirildi.



Büyükelçiler de devrede



Diplomatik sıcak takip kapsamında, Türkiye’nin Avrupa başkentlerindeki büyükelçilerine de bulundukları ülkelerin yönetimleri nezdinde PKK konusunda özel ve yeni bir girişim başlatmaları talimatı verildi. Yurtdışına giden her üst düzey yetkili de bundan böyle PKK konusunda adım atılması konusunda muhatapları nezdinde baskıyı arttıracak.