-AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLECEK İLK LOKOMOTİF TANITILDI ESKİŞEHİR (A.A) - 28.02.2011 - ABD Şirketi General Elektrik ile TCDD Genel Müdürlüğünün bağlı şirketi TÜLOMSAŞ işbirliğinde Avrupa'ya ihraç edilmek üzere üretilen ilk lokomotifin tanıtımı için Eskişehir'deki TÜLOMSAŞ tesislerinde tören düzenlendi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, bundan 4 ay önce iki kuruluşun imzaladığı anlaşmayla TÜLOMSAŞ'ın General Elektrik (GE) adına lokomotif üreteceğini belirterek, bu kapsamda ilk etapta 30 lokomotifin GE adına, 20 lokomotifin de TCDD Genel Müdürlüğü için üretileceğini söyledi. Bugün tanıtılan lokomotifin İngiltere'ye ihraç edileceğini bildiren Yıldırım, ''TÜLOMSAŞ sadece Eskişehir için değil, ülkemizin demiryolu ve otomotiv sanayini geliştiren, genç cumhuriyetin ilklerini gerçekleştiren tarihi bir kuruluştur. Zaman zaman ilgisizlikler nedeniyle kapanma noktasına gelmiştir. Göreve gelir gelmez ayağa kaldırmak için kollarımızı sıvadık ve şimdi TÜLOMSAŞ sadece TCDD'nin ihtiyaçlarına karşılamakla kalmıyor başta komşu ülkeler olmak üzere farklı ülkelere ihracat yapıyor, ülkemize döviz kazandırıyor'' diye konuştu. Bakan Yıldırım, Türkiye'de demiryollarının yarım asır ihmal edildiğini ancak hükümetleri döneminde başta yüksek hızlı tren olmak üzere birçok icraatla bu sektörü ayağa kaldırdıklarını ifade ederek, özellikle yüksek hızlı trenden en büyük faydayı Eskişehir'in gördüğünü dile getirdi. Yüksek hızlı treninin faaliyete geçtiği 1.5 yılda 3 milyona yakın kişinin Eskişehir'e geldiğini anlatan Yıldırım, ''Eskişehir hükümetimiz döneminde hizmetlere gark oldu. Şehir içerisinde yerel yönetimlerin yapması gereken işleri dahi biz yaptık bitirdik. Bize ne yaptığımızı, neyi yapmadığımızı söyleyerek laf yetiştirmeye çalışanların Eskişehir'e ne yaptığını anlatmasını bekliyoruz. Şehirlere nüfus başına yapılan hükümet yatırımlarında Eskişehir 235 lira ile birinci sırada. En yakın ilin kişi başı yatırım miktarı bunun yarısı bile değil, işte Eskişehir'e yatırımımız bu'' ifadelerini kullandı. Yıldırım, Anadolu'yu baştan başa duble demiryollarıyla donatacakları söyledi. ABD'de demiryollarının özellikle yük taşımacılığında kullanıldığını, Türkiye'de ise trenin yolcu taşımacılığında etkin olduğunu kaydeden Yıldırım, iki ülkenin demir raylar konusundaki bu tecrübelerini işbirliğine dönüştürebileceklerini dile getirdi. Bakan Yıldırım, bu işbirliğinin ilk halkasında lokomotif üretimini başarılı bir şekilde tamamlayan TÜLOMSAŞ ekibine teşekkür etti. TÜLOMSAŞ'ın sözleşme gereği 50 lokomotif üreteceğini belirten Yıldırım, bu lokomotiflerin Ortadoğu, Afrika, Kafkaslar hatta Avrupa ülkelerinde yük taşımacılığında kullanılacağını söyledi. ABD Havacılık ve Uluslararası İşler Genel Sekreteri Susan Kurland da ABD ve Türkiye'nin Ortadoğu ve Afrika'da GE ile TÜLOMSAŞ tarafından üretilen lokomotiflerle önemli başarılara imza atacağını kaydetti. Kurland, bugüne kadar aldıkları siparişlerin başarılarının göstergesi olduğunu vurguladı. İşbirliği projesinin ekonomik yararın yanı sıra becerikli iş gücünü de yarattığını ifade eden Kurland, ''Obama yönetimi tarafından gerçekleştirilen en büyük projelerden biri bu proje'' diye konuştu. GE Transportation Başkanı Lorenzo Simonelli de Türkiye'de montajı yapılan ilk ''PowerHaul'' lokomotifiyle alandaki istihdamın devam edeceğini, işbirliğinin hem istihdam yaratacağını hem de alt yapı büyümesini teşvik edeceğini söyledi. TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı, 2012'den itibaren işbirliği kapsamında üretilen lokomotiflerin seri üretimine geçeceklerini bildirdi. Avcı, TÜLOMSAŞ'ın yüksek hızlı tren üretiminde söz sahibi olmak istediğini de kaydetti. Konuşmaların ardından Ulaştırma Bakanı Yıldırım ile ABD Havacılık ve Uluslararası İşler Genel Sekreteri Susan Kurland kurdeleyi keserek lokomotifin markizine geçtiler. Yıldırım, lokomotifi kullanarak sirenini çaldı. -''İŞ YAPMAK İSTEYEN İÇİN ENGEL DİYE BİR ŞEY OLMAZ''- Eskişehir'e Ankara'dan yüksek hızlı trenle giden Ulaştırma Bakanı Yıldırım ve ABD Havacılık ve Uluslararası İşler Genel Sekreteri Susan Kurland, trende basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurland, Bakan Yıldırım'la sektöre yönelik bilgi alışverişinde bulunduklarını anlattı. ''Yüksek hızlı tren hakkındaki'' düşünceleri sorulan Kurland, ''Çok hızlı gidiyor. Bildiğim kadarıyla Türkiye'deki büyük bir hızlı tren ağının da bir parçası gerçekten çok güzel'' dedi. Bir gazetecinin, ''Eskişehir Belediye Başkanı metro konusunda 'elimizi kolumuzu bağlıyorlar' dedi. Bu sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz'' şeklindeki sorusuna Yıldırım, ''Eli kolu bağlı olur mu? Bir partiden öbürüne geçiyor. Eli kolu bağlı olsa nasıl geçecek. İş yapmak isteyen için engel diye bir şey olamaz ama iş yapmak istemeyene her şey engel'' yanıtını verdi. ''Ankara ve İstanbul'da yarım kalan metro projelerine'' yönelik soruya da Yıldırım, Ankara'da metro hatlarının tasfiyelerinin bitmek üzere olduğunu, Ulaştırma Bakanlığına devredileceğini ve Başkent'teki 3 metro projesinin aynı anda başlayacağını bildirdi. İstanbul'daki metrolar konusunda herhangi bir sorun yaşanmadan bu sürecin ilerlediğini kaydeden Yıldırım, Yıl sonunda protokollerin imzalanıp imzalanmayacağı konusunda, ''Hayır, yıl sonu olur mu? Daha yılın başındayız, aslında bu belediyenin kendi uhdesinde yapacağı iş. Mevcut yüklenicilerle helalleşecek, el sıkışacak, işi bize devredecek. Biz onu bekliyoruz'' dedi. Yıldırım, ''TBMM'den erken seçim kararı çıkması durumunda, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarının istifa etmesi gerektiğinin'' anımsatılması üzerine, erken seçime yönelik kararın gelecek hafta Meclis'te görüşüleceğini, kararın ardından da kendisinin de aralarında bulunduğu 3 bakanın istifa edeceğini söyledi. Yıldırım, ''Görevimiz tamamlanmış olacak'' dedi. Bakan Yıldırım, İstanbul Boğazı'na yapılacak üçüncü köprünün ihale ilanını da kısa süre içinde çıkacaklarını kaydetti. -BAKAN YILDIRIM'A FAHRİ DOKTORA- Ulaştırma Bakanı Yıldırım daha sonra Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından layık görüldüğü fahri doktora unvanını almak üzere üniversitenin Yunus Emre Kampüsü'ne geldi. Burada düzenlenen törende Bakan Yıldırım'a Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın Fahri Doktora beratını verdi ve cübbesini giydirdi. Bakan Yıldırım, buradaki konuşmasında, layık görüldüğü unvandan duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversite senatosuna teşekkür etti. ''Marifet iltifata tabidir'' sözünü anımsatan Yıldırım, yetenek ve hünerin takdir edildiği zaman daha da gelişeceğini vurguladı. Yıldırım, ''Şahsıma verilen fahri doktora unvanını hat boylarında, şantiyelerde, ıssız istasyonlarda gece gündüz demeden bu ülkenin yolunu yapmak için, trafiğini sağlamak, trenlerini yürütmek, uçaklarını uçurmak için çalışan yüz bin kişilik büyük ulaştırma camiası adına alıyorum'' diye konuştu. Yıldırım, Ankara Konya arasında inşa edilen hızlı tren hattında Mayısta yolcu taşımacılığının da başlayacağını bildirdi. Yıldırım, ayrıca Bakanlığı ile YÖK arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında büyük bir dil öğretimi projesinin de kısa sürede hayata geçirileceğini kaydetti. Eskişehir'e yönelik ulaştırma faaliyetlerini sıralayan Yıldırım, denizcilik sektörü dışında ulaştırmanın tüm alanlarında Eskişehir'in özel bir yeri olduğunu söyledi. Yıldırım, bilim aynı zamanda siyaset insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.