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Avrupa'ya alıştılar

İkizlerinin doğumuyla Fransa'da yaşamaya başlayan Angelina Jolie ve Brad Pitt çocuklarıyla birlikte markette alışveriş yaparken görüntülendi.

21 Ekim 2009 03:00

İkizlerinin doğumuyla Fransa'da yaşamaya başlayan Angelina Jolie ve Brad Pitt çocuklarıyla birlikte markette alışveriş yaparken görüntülendi.

Geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri Knox ve Vivienne'nin doğumuyla Fransa'ya taşınan Angelina Jolie ve Brad Pitt, bir süredir Jolie'nin 'Salt' adlı filminin çekimleri için Amerika'da kalıyordu.

New York'taki çekimler süresince basın mensuplarının ilgi odağı haline gelen çift, işleri biter bitmez Fransa'daki evlerinin yolunu tuttu.

Brignoles kentindeki evlerinde gözlerden uzak daha rahat ettiklerini söyleyen çift, geçtiğimiz günlerde kızları Shiloh ve Zahara ile birlikte bir markette alışveriş yaparken objektiflere yakalandı. Çiftin neşeli hali dikkatlerden kaçmadı.

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