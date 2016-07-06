Avrupa’ya 6 ayda 227 bin 316 mülteci denizden gitti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2016 yılında 227 bin 316 kişinin Avrupa’ya deniz yoluyla girdiğini açıkladı.

3 Temmuz 2016’ya kadar olan rakamları içeren açıklamaya göre mülteciler Avrupa’ya, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Kıbrıs’tan giriş yaptı. Sadece 2016’nın ilk altı ayında denizde 2 bin 920 kişi öldü ya da kayboldu. 2015’in ilk 6 ayında denizde 1838 kişi ölmüştü.

Sadece Haziran 2016’da 383 kişi Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken denizde öldü. 352 kişi de denizden kurtarıldı. 2015’te Avrupa’ya deniz yoluyla 1 milyon 11 bin 712 kişi ulaştı. Mültecilerin çıktığı ülkelerin başında Libya, ardından Mısır geliyor.