-Avrupa'nın sorunu siyasi irade eksikliği KİEL (A.A) - 05.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa'daki en büyük sorunun siyasi irade eksikliği olduğunu belirterek, ''Avrupa'daki esas sorun bu, sorunun çözümüne yönelik siyasi irade eksikliği'' dedi. Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletine bağlı Kiel kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü yapılan 4. Global Ekonomik Sempozyum (GES) düzenlenen resepsiyonla başladı. Şimşek, resepsiyondan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'daki en büyük sorunun siyasi irade eksikliği olduğunu belirterek, ''Esas itibariye sıkıntıya girmiş ülkeler var. Bu ülkelere yönelik alınacak tedbirlerin ve verilecek desteklerin tartışılması zaman alıyor. Sonuçta ortaya destek paketi konulsa da sorun sürekli büyüdüğü için piyasalarda güven sorunu yaşanıyor. Bu sorunun başka ülkelere sirayet etme riski ortaya çıkıyor'' diye konuştu. Avrupa'daki diğer bir kaygının da borcu yüksek olan ülkelerdeki borcun finansmanını tutan bankaların yeniden sermaye yapısını destekleme hususu olduğunu ifade eden Şimşek, şöyle devam etti: ''Ülke ülke isim vermek istemiyorum, ama Avro bölgesinde İtalya, Amerika ve Japonya'dan sonra dünyanın en borçlu üçüncü ülkesi. Dolayısıyla bu ülkelerin çıkardığı tahvillerin bilançosunu bankalar sürdürüyor. Borcu yüksek olan ülkelerde tahvillerin değerinin ve bankaların bilançosunun düşmesi durumunda bankaların sermayesi eriyor. Esas kaygı bu. Avro bölgesindeki ülkelerin borç finansmanını tutan bankalar, bankaların yeniden sermaye yapısını destekleme sorunu var. Bütün bu sorunlara çözümler hızlı üretilemediği için de piyasalarda inişler çıkışlar söz konusu.'' -GES'e Türkiye övgüsü damga vurdu GES Direktörü Snower, Türkiye'nin son yıllarda gösterdiği ekonomik başarı ve ilerlemeye dikkat çekerek, Türkiye'nin ekonomik krizin Avrupa'da ve dünyada hissedildiği bir dönemde ekonomik verileri ve büyümesi ile başarılı bir performans sergilediğini söyledi. GES'e geçen yıl, Danışma Kurulu üyesi Mehmet Şimşek'in önerisiyle, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını hatırlatan Snower, ''ABD ve AB'de ekonomik krizin tüm yoğunluğu ile hissedildiği, ülke borçları ve bütçe açıklarının problem teşkil ettiği bir dönemde Türkiye büyüme ve ilerleme göstermektedir'' övgüsünde bulundu.