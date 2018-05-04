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Ekonomi

Avrupa'nın karbon emisyonu 2017'de yüzde 1.8 arttı

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs (DHA) – Avrupa Birliği’nde fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksit emisyonu 2017 yılında bir yıl öncesine göre yüzde 1

04 Mayıs 2018 18:27

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs (DHA) – Avrupa Birliği’nde fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksit emisyonu 2017 yılında bir yıl öncesine göre yüzde 1.8 arttı.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan açıklamada karbondioksit emisyonlarının, küresel ısınmanın başlıca sebebi olduğu ve AB’nin oluşturduğu sera gazı emisyonlarının yüzde 80’ini oluşturduğu vurgulandı.
Yapılan açıklamaya göre Finlandiya ve Danimarka karbondioksit emisyonları en büyük yıllık düşüşü kaydeden ülkeler olurken, Malta ve Estonya ise karbondioksit emisyonu en fazla yükselen ülkeler oldu.
AB genelinde karbondioksit emisyonları yıllık değişimler (%)
             Malta +12.8
             Estonya +11.3
             Bulgaristan +8.3
             İspanya +7.4
             Portekiz +7.3
             Almanya -0.2
             Letonya -0.7
             Belçika -2.4
             İrlanda -2.9
             Birleşik Krallık -3.2
             Danimarka -5.8
             Finlandiya -5.9

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