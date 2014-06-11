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Spor

Avrupa'nın istenmeyen adamı Sepp Blatter

Katar'ın FIFA'ya rüşvet verdiği iddiaları ardından İngiltere ve Hollanda, Sepp Blatter'in FIFA Başkanlığı'ndan ayrılmasını istiyor

11 Haziran 2014 12:24

Rüşvet iddialarının arkasında 'ırkçılık' olduğunu savunan FIFA Başkanı'na, Avrupa ülkelerinin futbol adamlarından tepki var. Seslerini yükselten ve Blatter'in yeniden aday olmasını istemeyen ülkelerin başında İngiltere ve Hollanda geliyor.    

Sao Paulo kenti, 64. FIFA Kongresi öncesi kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

FIFA Başkanı Sepp Blatter ile dünya futbolunun temsilcilerini bir araya getiren toplantının gündeminde, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet iddiaları vardı.

Sonuç; bu iddiaların arkasında 'ırkçılık' olduğunu söyleyen ve gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden aday olmak istediği bilinen Blatter'e karşı yükselen sesler oldu.

78 yaşındaki Blatter, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi için üyelere rüşvet dağıtıldığı iddialarıyla ilgili Brezilya'da bir açıklama yapmış ve "FIFA çok güçlü olduğu için kurumumuzu yok etmek istiyorlar ama bizi yıkamayacaklar. Katar hakkındaki iddiaların ardında 'ırkçılık ve ayrımcılık' var" değerlendirmesinde bulunmuştu.

İngiltere ve Hollanda futbol federasyonlarının başkanları bu açıklamaya tepki gösterdi. Bu iki ülke başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin federasyonları ve futbol adamlarının, Blatter'e, "rüşvetle ilgili iddiaların üzerine gitme ve gelecek yıl yeniden aday olmama" çağrısında bulundukları belirtildi.

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Dyke, "Irkçılık yorumu kesinlikle kabul edilemez. İddiaların ırkçılıkla bir alakası yok, bu iddialar rüşvetle ilgili. Bunlar soruşturulmalı ve yanıtları aranmalı. Sayın Blatter, bir çoğumuz bu iddialara verdiğiniz tepkilerden çok üzüldük. FIFA'nın aracılara saldırmayı durdurması ve mesajı algılaması gerekiyor" diye konuştu.

Hollanda Futbol Fedarasyonu Başkanı Michael van Praag da, FIFA'nın imajının son birkaç yılda olanlardan dolayı zarar gördüğünü savundu. 

Van Praag, yaptığı açıklamada, "Az sayıda insan FIFA'yı ciddiye alıyor, bunun sorumlusu Blatter. İnsanlar FIFA'yı usulsüzlük ve rüşvetle ilişkilendiriyor. Dolayısıyla yeniden aday olmayı planlamakla kendisi için iyi bir şey yapmıyor. Artık bu makam için iyi bir aday değil" ifadelerini kullandı. 

İngiltere Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Manchester United'ın eski başkanı David Gill de Blatter'in görevini bırakması gerektiğini kaydetti.

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