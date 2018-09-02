Avrupa'nın Instagram'da en çok fotoğrafı paylaşılan plajları listesine Türkiye'den de 2 yer girdi

İngiltere merkezli tatil sitesi Globehunters, Avrupa'nın en çok ziyaret edilen ve Instagram üzerinden fotoğrafı paylaşılan 30 plajını listeledi. Bu listeye de Türkiye’den iki güzel plaj girdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan Kleopatra Plajı, listede 11. sırada yer aldı. Derin mavi suları ve altın kumuyla Avrupa'nın en beğenilen plajları arasında yer alan Kleopatra Plajı'nın fotoğrafı Instagram'da 35 656 kez paylaşıldı.

Listeye Muğla'dan da bir plaj girdi. Fethiye'ye bağlı Kelebekler Vadisi, Instagram'da 26 bin 325 kez paylaşıldı ve listeye 23. sırayı aldı.

Instagram'da en çok fotoğrafı paylaşılan ilk 3 plaj ise şunlar oldu...

3. Nissi Plajı (Güney Kıbrıs):

Instagram'da 124 910 kez paylaşıldı

Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde 75 metre uzunluğuna sahip sahili plaj, turkuaz renkli deniziyle dünyanın dört bir yanından turist ağırlıyor.

2. Brighton Beach (İngiltere):

Instagram'da 466 919 kez paylaşıldı

İngiltere'nin güney doğu bölgesinde Manş Denizi kıyısında renkli soyunma kabinleriyle ilgi çeken bir plaj.

1. Positano Plajı (İtalya):

Instagram'da 986 714 kez paylaşıldı

Napoli Körfezinin güneyinde yer alan Pasitano plajı, denize dik yükselen dağlara oyulmuş kasaba ve köyleri ile Avrupa’nın en çok beğenilen plajları arasında.