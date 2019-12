-AVRUPA'NIN GÖÇMENE İHTİYACI VAR İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Avrupa Konseyi Akil Adamlar Komitesi'nin İtalyan Üyesi Emma Bonino, Avrupa'da çalışan nüfus sayısının 2050 yılında 100 milyona düşeceğini belirterek, Avrupa'nın bu süreçte yüksek sayıda göçmene ihtiyacı olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı çerçevesinde, "Avrupa'da yükselişe geçen hoşgörüsüzlük, dışlama, ayrımcılık, aşırıcılık gibi eğilimlerin nedenlerini tespit ederek çözümünde Konsey'in oynayabileceği rolleri belirlemek" amacıyla oluşturulan "Seçkin Kişiler Grubu" olarak da bilinen Akil Adamlar Komitesi, hazırladığı raporla ilgili Çırağan Otel'de basın toplantısı düzenledi. NATO eski Genel Sekreteri ve Akil Adamlar Komitesi üyesi Javier Solana basın toplantısında, 2010 yılında hazırlamaya başladıkları raporun, "Farklılık ve özgürlüklerin kaynaştırılması" başlığını taşıdığını, raporu, 9 kişilik heyetin Avrupa'nın bir çok şehrindeki her kesimden uzmanlarla yaptıkları görüşmeler sonucu hazırladıklarını ifade etti. "Avrupa her zaman farklılıkları içeren bir yer olmuştur. Avrupa'da farklılıklar artıyor, bu bizim kaderimiz" diye konuşan Solana, hazırlanan raporun bugünün problemlerini ve uygulamalarını da içerdiğini belirtti. Tamamen bağımsız bir komite olduklarını vurgulayan Solana, yarın Avrupa Konseyi'nin internet sitesinde yayımlanacak raporla "iyi bir iş çıkardıklarını" kaydetti. -NEFRET SÖYLEMİYLE MÜCADELE- Akil Adamlar Komitesi'nin Türk üyesi siyaset bilimci Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu da, farklılıkların Avrupa'nın bir gerçeği olduğuna işaret ederek, "Farklılıklar zenginliktir ama yönetilemediği zaman problemler ortaya çıkıyor" dedi. Hazırladıkları raporun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ruhunun altını çizdiğini söyleyen Kadıoğlu, "Farklılıkların ortaya çıkardığı zorluklar, Avrupalı bir anlayışla ele alınmalı" diye konuştu. Raporda paralel toplumlar fenomenini ele aldıklarını belirten Kadıoğlu, aynı toplumda farklı köşelerde yaşayan insanlar yerine birarada yaşama fikrini hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. Türk kökenli Almanlar ya da Müslüman Fransızlar gibi toplulukların entegrasyonu için asimilasyonu ya da bu toplulukların ayrı paralel toplumlar şeklinde yaşamalarını eleştirdiklerini belirten Kadıoğlu, şöyle konuştu: "Avrupa'daki göçmen toplumun katılımcılığının öneminin altını çiziyoruz. Oturma izni olanlar oy hakkına da sahip olmalı. Rapor, vatandaşlık yasalarının uygulanmasının önemini de tartışıyor. Nefret söylemi ile mücadelenin yasal düzeyde ya da kamuoyunda tartışılmasını ele aldık. Nefret söylemi ile mücadele daha çok kamuoyu tartışmalarıyla etkili olur." Raporun hazırlanması sürecinde dünyada çeşitli gelişmelerin yaşandığını da belirten Kadıoğlu, bazı Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan gelişmelere işaret ederek, bu ülkelerin demokratikleşme süreçlerinde standartların oluşması için Avrupa Konseyi'nin kurumlarını bu ülkelere açması gerektiğini vurguladı. -"AVRUPA'NIN GÖÇMENE İHTİYACI OLACAK"- Akil Adamlar Komitesi üyesi İtalya Uluslararası Ticaret ve Avrupa İşleri eski Bakanı Emma Bonino da konuşmasında, "2050'ye kadar Avrupa'da çalışan sayısı 100 milyon kişiye düşecek. Avrupa'nın yüksek sayıda göçmene ihtiyacı var" dedi. Avrupa'da doğum oranlarının düşük olduğuna dikkati çeken Bonino, AB üyesi 27 ülkede 2040'a kadar en az 30 milyon göçmene ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bunun inkar edilemez bir gerçeklik olduğunu dile getiren Bonino, "Siyasi liderlere ve bütün profesyonelleri insanlara doğru bir resim verme konusunda sorumlu bir liderliğe çağırıyoruz. Halka, 'Bakın milyonlarca göçmene ihtiyacımız var' mesajını vermeye başlamalılar" diye konuştu. Bonino, toplumun bütün kesimlerinin bu fenomeni nasıl kabul edeceği konusunda hep birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Hazırladıkları raporda 17 prensip ve her düzeyde 59 eylem planı olduğunu ifade eden Bonino, bu planların uygulanması için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden başka bir sözleşmenin oluşturulmasına ihtiyaç olmadığını söyledi. -RAPOR- Avrupa Konseyi'nin gelecekte atabileceği adımlara esas teşkil edecek "21. Yüzyıl Avrupa'sında Birlikte Yaşamaya ilişkin Pan-Avrupa Projesi" konulu raporda yer alan görüşler, yarın İstanbul'da toplanacak AK 121. Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda yayımlanacak "İstanbul Bildirisi"nde de yer alacak.