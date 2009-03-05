T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avrupa’nın faiz indirmesi doları güçlendirdi

Gedik Yatırım: Avrupa merkez bankalarının faizleri en düşük seviyeye indirmelerine ilişkin beklenti doları güçlendirdi.

05 Mart 2009 02:00

Gedik Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Kaya, dolardaki yukarı yönlü hareketliliğe ilişkin dünyada dolara olan talebin sürdüğünü, aynı zamanda Avrupa merkez bankalarının faizleri en düşük seviyeyi indirmelerine ilişkin beklentinin doları güçlendirdiğini söyledi.

Türkiye'de de dolara olan talebin devam ettiğine işaret eden Kaya, "Piyasada dibin oluşmadığı beklentisi, yatırım araçları arasında doları öne çıkarıyor" dedi.

Doların bugün gerilemesi için bir neden olmadığını ifade eden Kaya, Varlık Barışı kapsamında Türkiye'ye gelen dövizin nisan ayından itibaren bozdurulmasıyla doların 1,80 TL'yi aşmasının zor olacağını beklediklerini kaydetti.

Kaya, dolarda kısa dönemde zirve olarak ise 1,80 TL seviyelerini öngördüklerini ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24