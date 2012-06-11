Avrupa'nın en yaşlı kadını öldü

Fransız vatandaşı olan Marie-Therese Bardet son doğum günü kutlamasını dört gün önce yapmıştı. 1898 yılında dünyaya gelen Bardet, iki çocuğundan toplam 7 toruna sahipti. Torunlarının da toplam 15 çocuğu ve 6 torunu vardı. Bardet'nin en genç torununun torunu ile arasında 107 yaş farkı bulunuyordu.

Pazartesi günü yaptığı doğum günü kutlamasında kendisine 114 gül ve üzerinde 114 şeklinde bir çikolata bulunan bir turta armağan edilmişti.

Bardet son yıllarını Fransa'nın batısındaki Pontchateau'daki bir huzur evinde geçirmişti. Amerikan araştırma kuruluşu Gerontology Research Group tarafından verilen bilgilere göre Bardet'nin ölümünden sonra Avrupa'nın en yaşlı kadını İtalyan Maria Redaelli-Granoli (113) oldu. Dünyadaki en yaşlı insan ise 115 yaşındaki ABD vatandaşı Besse Cooper. (Deutsche Welle Türkçe)