Avrupa'nın en sıkışık şehri: İstanbul

Nisan-Haziran 2012 tarihleri arasında Avrupa şehirlerindeki trafik sıkışıklığını ölçen indeksin sonuçları açıklandı. 58 Avrupa şehrini kapsayan Trafik Sıkışıklık İndeksi'ne göre; İstanbul, trafiğin en sıkışık ve yoğun olduğu şehir.



Navigasyon cihazları tedarikçisi TomTom, Nisan ve Haziran 2012 tarihleri arasında Avrupa şehirlerindeki trafik sıkışıklığını ölçen en son Trafik Sıkışıklık İndeksi'nin sonuçlarını duyurdu.

58 Avrupa şehrini kapsayan en son Sıkışıklık İndeksi, İstanbul'u Avrupa'daki trafiğin en sıkışık ve yoğun olduğu şehri olarak belirledi.

Rapor; İstanbul'da gün içerisinde yoğun olmayan saatlerde bile seyahat sürelerinin normalden yüzde 57 ve sabahın sıkışık saatlerinde ise yüzde 84 oranlarında daha uzun olduğunu tespit etti.

Rapora göre, akşam saatlerinde ise trafik sıkışıklığı yüzde 125, normalden daha fazla.

Uzmanlar, bu rakamlara dayanarak İstanbul'da genel anlamda günün her saatinde trafik sıkışıklığının normalden yüzde 50 daha fazla olduğunu; akşam ve sabah trafiğinde ise bir sürücünün normalden en az iki kat fazla zamanı yollarda harcadığını belirtti.

TomTom’un Sıkışıklık İndeksi, otoyolların yanı sıra şehir içi yolları da ölçen ilk rapor olarak kentsel bölgelerdeki sıkışıklığı devlet ve genel sürücüler bazında çözmek için kullanılacak.



Avrupa için yüzde 23



Altı trilyonun üzerindeki veri ölçümlerini kapsayan indekse göre; Nisan ve Haziran 2012 tarihleri arasında incelenen tüm Avrupa şehirleri için genel sıkışıklık seviyesi yüzde 23.

Genel Sıkışıklık Seviyesi açısından en sıkışık Avrupa şehirleri ise şöyle sıralanıyor:

1. İstanbul yüzde 57

2. Varşova yüzde 45

3. Marsilya yüzde 42

4. Palermo yüzde 40

5. Roma yüzde 34

6. Paris yüzde 34

7. Stuttgart yüzde 33

8. Brüksel yüzde 33

9. Hamburg yüzde 32

10. Stockholm yüzde 30

Uzmanlar, bu araştırmada, İstanbul'daki sıkışıklılığın temel nedenlerinin başında sürücülerin çoğunluğunun aynı yolları kullanmasının yattığını belirledi.