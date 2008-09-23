Avrupa'nın en kalabalık kenti İstanbul

AB istatistik kurumu Eurostat, Avrupa'nın en fazla nüfuslu kentinin İstanbul olduğunu açıkladı. Sıralamada Ankara 4'üncü, İzmir 9'uncu oldu



Eurostat, nüfusu 1 milyonu aşan Avrupa kentlerini belirlerken ilk sıraya 9 milyon 898 bin nüfusla İstanbul'u yerleştirdi. Bu kenti, Londra (7 milyon 429 bin), Paris (6 milyon 385 bin), Ankara (3 milyon 402 bin), Berlin (3 milyon 388 bin), Madrid (3 milyon 100 bin), Atina (2 milyon 884 bin), Roma (2 milyon 554 bin) ve İzmir (2 milyon 387 bin) izliyor.



Avrupa'da, nüfusu 1 milyonu geçen 26 kentte toplam 65 milyon insan yaşadığı belirtiliyor.



'En fazla soygun'da Türk şehri yok



Eurostat, Avrupa'da en fazla ev soygunu kaydedilen kentler sıralamasında Brüksel'i en başa koyarken, bu kenti Londra ve Amsterdam'ın izlediğini bildirdi. En fazla soygun olan ilk 20 kent sıralamasında Türk şehirleri yer almadı.



Aynı araştırmaya göre en fazla araba çalınan Avrupa kentleri sıralamasında İtalyan şehirleri birbirini izliyor. (AA)