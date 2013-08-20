Avrupa'nın en iyi turizm kenti İstanbul

Seyahat dergisi Travel and Leisure, İstanbul’u Avrupa’nın en iyi turizm kenti ilan etti. Geçen yılın Avrupa birincisi Floransa’yı tahtından indiren İstanbul, “Dünyanın En İyi 10 Turizm Kenti” sıralamasında ise Bangkok’tan sonra ikinci oldu.

Avrupa sıralamasında Viyana ve Bruge 8’inci sırayı paylaştı. İstanbul dünyanın en iyi turizm kentleri sıralamasında geçtiğimiz aylarda bir sıra yükselerek ikinciliğe yerleşti.

Cazibesi her yıl artıyor

Miliyet 'te yer alan habere göre, Travel and Leisure’ın, “2013 Dünyanın En İyileri” anketi 1 Aralık 2012 - 1 Nisan 2013 tarihleri arasında derginin sayısal versiyon dahil aboneleri ve internet sitesi üyelerinin oylarıyla belirlendi. Oy atan okurlar ya da turizm meraklıları uçakla ulaşım, oteller, otel - spa’lar, araba kiralama, kentler, turizm operatörleri, safari donanımları, otel markaları, havalimanları, büyük yolcu gemileri gibi kategorilerin her biriyle ilgili birkaç soruyu yanıtladı.

Yanıtlar alındıktan sonra profesyonel amaçlı yönlendirmeler olup olmadığı yönünde bir araştırma daha yapıldı. Sıralama yöntemine ilişkin bilgiler Travel and Leisure’nin internet sitesinde ayrıntılı biçimde anlatıldı.

Derginin sıralamasında kentler, ülkelerin durumlarına göre her yıl yapılan ankette değişik puanlar elde edip, iniş ve çıkış gösterebiliyor.

Dünya sağlık turizminin başkenti İstanbul oldu

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Türkiye sağlık turizminde de ilk onda yer aldı. Hastanelerde her geçen yıl artan turist sayısı, Dünya Sağlık Konseyi Turizm Ofisi'nin Monaco'dan İstanbul'a taşınmasına neden oldu.

Türkiye dünya sağlık turizminden aldığı payı giderek artırıyor. Termal, spa ve medikal alanlarda gerek yatırımların kalitesi gerekse rekabetçi fiyat uygulamalarıyla her yıl daha fazla turist çeken tesisler, Türkiye'yi bir üst lige çıkardı. Öyle ki Monaco'da bulunan Dünya Sağlık Konseyi Turizm ofisi İstanbul'a taşındı. Türkiye Sağlık Turizm Konseyi Başkanı Emin Çakmak, "Konseye 49 ülke. Bir anlamda bu ülkelerin sağlık turizminde başkenti olduk" dedi.

Gelirde ilk üçte

Aynı zamanda Dünya Sağlık Turizm Konseyi'nin de Başkanı olan Çakmak, bu unvan başka bir yöneticiye gitse bile İstanbul'un merkez olarak kalmaya devam edeceğini söyledi. Çakmak, kamuoyunda Türkiye'nin sağlık turizminde dünyada ilk 10'da olduğu yönündeki beligelere de dikkat çekerek şöyle konuştu: "Bu bilgi yanlış. Ne 10'u? Türkiye, Amerika ve Almanya'dan sonra gelirde ilk üç arasına giriyor. Turist sayısında ise listenin ilk beşindeki ülkelerdeniz." Türkiye'nin sağlık turizminden 4.2 milyar dolarlık gelir elde ettiğini kaydeden Çakmak, bunun 3 milyar dolarının tıp turizminden, 1.2 milyarının da termal ve spa'dan geldiğini vurguladı. 7 yıl önce Türkiye'nin sağlık turizminde 21'inci sırada olduğunu hatırlatan Çakmak, yatırımların kalitesi ve bölgenin potansiyeliyle daha da ileri gidileceğini ifade etti.