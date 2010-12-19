-AVRUPA'NIN EN CAZİP EMLAK PİYASASI TÜRKİYE'DE ANKARA (A.A) - 19.12.2010 - Emlak fiyatları, yılın üçüncü çeyreğinde dünyanın yarısında artarken, yarısında geriledi. Küresel Emlak Rehberi'nin raporuna göre, Türkiye, Avrupa'nın en cazip emlak piyasasına sahip. Global Property Guide'ın (Küresel Emlak Rehberi) hazırladığı rapora göre, 35 ülkede yapılan araştırmada yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 17 ülkede emlak fiyatlarının arttığı, 18'inde ise azaldığı görüldü. Uzun süren bir emlak krizinin ardından Letonya tekrar ilgi odağı oldu. Letonya'da emlak fiyatları, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,73 oranında artış kaydetti. Geçen yıl söz konusu dönemde ülkede emlak fiyatları yüzde 59,70 gerilemişti. Metre kare başına emlak fiyatı 610 avro düzeyinde olan Letonya'da söz konusu rakam 2008 yılı üçüncü çeyreğine göre hala yüzde 45 gerisinde bulunuyor. Letonya, listede emlak fiyatlarında çift haneli büyüme gösteren tek Avrupa ülkesi oldu. Letonya'yı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,99 artışla Finlandiya, yüzde 4,38 artışla Norveç takip ediyor. Her iki ülkede de emlak fiyatları geçen yılın üçüncü çeyreğinden bu yana artış gösteriyor. -AVRUPA'NIN GERİ KALANINDA ARTIŞ DAHA ZAYIF Almanya, İngiltere, İsviçre ve Danimarka'da üçüncü çeyrekte yıllık bazda yalnızca yüzde 1 civarında artış görüldü. Listede yer alan ülkeler arasında söz konusu çeyrekte emlak fiyatları yüzde 14,94'lük düşüşle en fazla gerileyen ülke İrlanda oldu. Borç sorunun nedeniyle AB ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) 85 milyar avroluk kurtarma paketiyle destek verdiği İrlanda'da son üç yıldır sürekli gerileyen konut fiyatları düşmeye devam edecek gibi görünüyor. Litvanya'da ise emlak fiyatları hala toparlanamadı. Ülkenin en büyük beş şehrindeki apartman daire fiyatları yüzde 10,36 geriledi. Fiyatlar, en yüksek seviyeye ulaştığı 2008 yılı dördüncü çeyreğinden yüzde 39,2 daha gerisinde bulunuyor. -ABD'DE EMLAK FİYATLARI GERİLERKEN, ASYA'DA YÜKSELİYOR ABD'de yılın üçüncü çeyreğinde emlak fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,31 geriledi. Emlak fiyatları geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,41 oranında azalmıştı. Ülkede yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre hafif bir artış kaydeden emlak fiyatları, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,68 geriledi. Asya'da bazı ülkelerde üçüncü çeyrekte emlak fiyatları, hükümetlerin spekülasyonlara karşı aldığı önlemlere rağmen artmaya devam etti. Singapur'da emlak fiyatları üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 18,98, Hong Kong'da yüzde 17,84 oranında artış kaydetti. Hong Kong'da emlak fiyatlarında söz konusu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 5,94'lük artışla en büyük çeyrek dönem artışı görüldü. Tayvan'da emlak fiyatlarındaki artış başarılı bir şekilde dengelendi. Ülkede emlak fiyatları üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 6,97 oranında arttı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10,87 artış kaydedilmişti. Japonya'da emlak fiyatları ocak ayından bu yana artmaya devam ediyor. Tokyo'da emlak fiyatları, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,07 artış gösterdi. Endonezya ve Tayland'da ise emlak fiyatları söz konusu dönemde geriledi. Tayland çeyrek bazda emlak fiyatlarının en kötü düşüş yaşandığı ülke oldu. -ORTADOĞU'DA FİYATLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTERDİ İsrail'de emlak fiyatları 2009 yılından bu yana artmaya devam ediyor. Ülkede emlak fiyatları, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 14,12 oranında artış kaydetti. Ülkede emlak fiyatları, yıllık bazda 5'inci kez çift haneli çeyrek dönem artışını gösterdi. Dubai'de ise fiyatlar, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,04 oranında geriledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde emlak fiyatları yılın başında artış göstermişti. Mevsimsellik ve sıkı kredi politikaları, Dubai'deki emlak piyasasının performansını sınırlandırdı. -TÜRKİYE Küresel Emlak Rehberi'nin raporunda, Türkiye'nin Avrupa'nın en cazip emlak piyasasına sahip olduğu değerlendirmesi yapıldı. Sağlam makro ekonomik yönetime, düşen faiz oranlarına, genişleyen tutsat (mortgage) piyasasına, hızlı ekonomik büyüme ve artan turist ilgisine sahip ülkelerde emlak fiyatlarının değerlenme eğiliminde olduğuna dikkat çekilen raporda, Türkiye'de bütün bu olumlu unsurların bulunduğu ifade edildi. Türkiye'de 2002 yılındaki finansal reformlar ve takip eden dönemde sıkı bütçe kontrolüyle beraber, düşük enflasyon ve faiz oralarının düşmesinin emlak alımı için borçlanma gücünü artırmasının yanı sıra hızlı artan nüfus ve hızlı büyüyen turizm sektörünün emlak piyasasında olumlu etki yaptığı vurgulandı. Türkiye'de emlak piyasasının, düşük emlak fiyatları, yüksek kira gelirleri, özellikle sermaye kazançlarında olmak üzere düşük vergiler, hızlı ekonomik büyüme, nüfusun büyük bölümünün genç olması, hızlı nüfus büyümesi, düşen faiz oranları ve makul alım satım maliyetlerinden ötürü olağanüstü ekonomik kıymet sunduğuna işaret edildi. Raporda, ''Ortak kanı konut patlamasının tarih olduğu yönünde. Ancak belkide yeniden düşünmeliyiz. Konut patlaması kazara ortaya çıkmaz. Bu, faiz oranlarında uzun vadeli düşüşler ve tutsat piyasasını büyüten kurumsal reformlar gibi özel koşulların belirlenmesiyle oldu. Bugün Türkiye'de konut patlamasının ön koşulları kendisini tekrarlıyor. Türkiye uzun bir enflasyon tarihi ve paranın kötü idaresi deneyimine sahip, ancak 2002 yılından bu yana bu tarih geride kaldı'' denildi. Türkiye'de konut kredisi hacminin düşük enflasyon, düşük faiz oranları ve bankaların kredi vermek için kaynağa sahip olmasından ötürü hızla büyüdüğüne işaret edilen raporda, konut piyasasında İstanbul'un yabancı yatırımcılar için cazip olmaya başladığı vurgulandı. Türkiye'de turizm sektörünün herhangi bir Avrupa ülkesinden daha hızlı büyüdüğüne, bu yıl Türkiye'ye gelecek turist sayısının 30 milyonu aşmasının beklendiği belirtilen raporda, İstanbul'un Avrupa'da Paris ve Londra'dan sonra en çok ziyaret edilen üçüncü kent olduğu kaydedildi. Kira gelirlerinin göreli olarak cazip olduğu İstanbul'un, ticaret ve konferans merkezi haline geldiğine ve bazı şirketlerin bölgesel idare merkezlerinin burada bulunduğuna işaret edilerek, bölgesel idare merkezi İstanbul'da bulunan uluslararası şirketlere Microsoft ve Coca-Cola örnek gösterildi. Raporda, Belçika, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya hariç birçok AB üyesi ülkesi ile ABD, Kanada, Asya'da bazı ülkeler, Latin Amerika ve Afrika vatandaşlarının Türkiye'de emlak satın alabileceği, Türk bankaları ve diğer bankaların ikamet eden ya da etmeyen yabancılara emlak almaları için tutsat kredisi verdiği belirtildi.