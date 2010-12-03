-AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NANOTEKNOLİK MERKEZİ KIRKLARELİ'NDE KIRKLARELİ (A.A) - 03.12.2010 - Ürettikleri nanoteknolojik bor ürünleri, dünyanın en saygın teknoloji müzesi olarak nitelenen Almanya'daki Dünya Teknoloji Müzesi'nde sergilenen Türk teknoloji firması, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ne 20 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bor ve türevleri ile nano teknolojik yakıt katkı maddeleri ve yağlayıcıları üreten NNT Bor AŞ. İcra Kurulu Başkanı Cafer Akın, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 bin metre karelik alanda kurdukları fabrikayı ''Avrupa'nın en büyük nanoteknoloji Ar-Ge merkezi'' olarak niteledi. Akın, şunları kaydetti: ''Avrupa'nın en büyük nanoteknolik araştırma ve geliştirme merkezini Kırklareli'nde kurduk. Bu merkez 30 bin metre kare üzerine 20 milyon harcanarak oluşturuldu. Bora sahip çıkmanın vatan toprağına sahip çıkmak olduğunu söyleyerek, bu ülkenin bordan çok şey kazanacağını duyurarak bu günlere geldik. Türkiye'nin dünya teknoloji arenasında yüz akı konumundaki bor ürünleri üreterek ülkemize katma değer katmaya devam ediyoruz.'' -125 MİLYON DOLARLIK İHRACAT ANLAŞMASI- NNT Bor AŞ'nin ülkesine ihracat yoluyla hizmetine devam ettiğinin altını çizen Akın, şöyle dedi: ''2011 yılı için Almanya, İngiltere ve Finlandiya ile 125 milyon dolarlık anlaşma imzaladık. Onlara nanoteknolojik olarak ürettiğimiz nano yağlayıcıları satacağız. İhracatımız gelecek yıl bu rakamla sınırlanmayacak, hedefimiz 200 milyon dolar olarak belirlendi. NNT bugün sıradan teknolojik icatların değil gerçekten insanlığın hizmetine yararlı icatların sergilenmeye değer görüldüğü Almanya'daki Dünya Teknoloji Müzesi'nde Türk adını gururla taşımakta. Merkezimizdeki Türk ilim adamlarımız gece gündüz üretiyor. Dünyada Türk adının damgalanacağı yeni projelerimizi de zamanı geldikçe sunacağız.''