T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avrupa’nın en büyük ikinci fuarı denizseverler için açıldı

Avrupa’nın en büyük ikinci fuarı Avrasya Boat Show 2009, dünya markalarını İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi’nde buluşturuyor.

05 Şubat 2009 02:00

Avrupa’nın kapalı alanda yapılan en büyük ikinci fuarı Avrasya Boat Show 2009, dünya markalarını 13 - 22 Şubat 2009 tarihleri arasında İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi’nde buluşturuyor. 

7 salonda toplam 75 bin m² alana ulaşan boyutuyla Avrupa’nın kapalı alanda yapılan en büyük ikinci fuarı olan Avrasya Boat Show 2009,  ticari bir platform olmanın yanında, sosyal bir ortam yaratmayı da amaçlıyor.

Bu yıl 274 firmanın katılımıyla gerçekleşecek fuarda yaklaşık 200 tekne yat ve deniz tutkunlarının değerlendirmesine ve beğenisine sunuluyor.

Ekonomik krize rağmen yerli ve yabancı pek çok markanın kıyasıya yarışacağı fuarda Atlantis, Azimut, Princess, ve Riva gibi yabancı markaların yanı sıra Viking Marin,Elegan ve Mursan gibi yerli markalar da yer alıyor. 

Dünyanın önde gelen markalarıyla, yerli üreticilerin küçük, orta ve mega sınıftaki motoryat, yelkenli ve katamaranlarının sergileneceği Avrasya Boat Show 2009’da her türlü deniz araçlarını ve denizcilikle ilgili malzeme ve ekipmanları görmek mümkün. Tekne aksesuarları ve tekne yapım malzemeleri, sürat ve gezi tekneleri, motor yat ve güç ekipmanları, su sporları donanımları, deniz giyim ve aksesuarları, deniz kurtarma ve acil durum malzemeleri Avrasya Boat Show 2009’da sergilenecek diğer ürünler arasında.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24