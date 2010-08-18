Avrupa'nın en büyük bilgisayar oyun fuarı açılıyor

T24 - Almanya Köln’de Avrupa’nın en büyük bilgisayar oyunu fuarı Gamescom kapılarını ziyaretçilere açıyor. Fuarda tanıtılacak yeniliklerin sektöre taze kan pompalaması umuluyor.



Almanya'da yüksek kalite bilgisayar oyunlarının ortalama fiyatı 25 Euro. Ancak 2010'un ilk altı ayında bilgisayar oyunu meraklılarının eli geçen yıllara nazaran daha az ceplerine gitti. Satışlarda yüzde 4'lük bir düşüş var ve bu geçen yıllardaki sürekli yükselişten sonra hayli şaşırtıcı. Federal İnteraktif Eğlence Yazılım Birliği Genel Müdürü Olaf Wolters:



"İlk çeyrekte ciddi bir yükseliş kaydettik, hatta biz bile şaşırdık. Bunun arkasında muhtemelen çok sert geçen ve insanların evlerinde oturup bilgisayar oyunu oynamalarına neden olan kış mevsiminin de önemli payı var. İkinci çeyrekte ise düşüş oldu. Bunda Dünya Futbol Şampiyonası ve sıcak dalgası da etkili oldu. Toplamda piyasada yüzde dörtlük bir küçülme söz konusu, ancak bunun bizi çok üzdüğünü söylemek de yanlış olur.”

Oyun konsolu satışları düşüyor



Özellikle elde taşınabilir oyun konsollarının satışlarında yüzde 25'e yakın ciddi bir düşüş var. Sadece Microsoft'un Xbox ve Sony'nin Playstation konsolları satışlarını arttırmayı başardı. Aslında satışlardaki oynama, Almanya'daki demografik değişimin de bir yansıması. Bilgisayarda oyun oynayanların yaş ortalaması giderek yükseliyor. Her üç oyuncudan biri 30 yaşın üzerinde. Ortalama yaş ise 25'ten fazla. Kadınlar ve erkekler arasındaki fark ise sürüyor. Sektörde yıllardır, kadınların da oyunlara ilgisinin artması için çaba sarfedilse de, bilgisayar ekranları başında oyun heyecanı yaşayanların çoğunluğu erkek. Olaf Wolters "Kadınlar farklı oynuyor. Eğer bu hedef kitleye de ulaşmak istiyorsak, belki de oyun geliştirenler arasında kadınların oranını arttırmalıyız ki yaratıcılıkta da onların daha fazla payı olsun. Umudumuz, eğitim ve meslek içi eğitim alanında, oyun yaratıcılığına daha fazla kadını çekebilmek için başlattığımız girişimlerin meyve vermesi.”



Köln'de ikinci kez düzenlenen Gamescom'dan beklentiler iyimser. Katılımcı sayısında artış kaydedildi. 33 ülkeden toplam 500'ün üzerinde katılımcı var. Dünya ve Avrupa prömiyerlerinin sayısı ise ikiye katlandı. Fuara bilet satışları da tatmin edici seviyede. Köln Fuar Şirketi'nin Genel Müdürü Oliver P. Kuhrt özellikle bir noktaya dikkat çekiyor:



"Uluslararası katılımcıların yüzde 10'a yakın artış kaydetmesi bizi sevindiren bir gelişme oldu, zira burada sadece Almanların katılacağı bir etkinlik düzenlemek değildi hedefimiz. Amaç, Gamescom'u Avrupa çapında cazibesi olan bir fuar konumuna getirmek. Ve bu yıl bu konuda önemli gelişme kaydettik.”

Yeni trend 3D

Sinema dünyasında yılın trendi olan üç boyutluluk, Gamescom'a da damgasını vuracak gibi gözüküyor. Federal İnteraktif Eğlence Yazılım Birliği Genel Müdürü Wolters, üç boyutlu oyun konsollarının yanı sıra, fuarda ziyaretçileri özellikle online oyun imkanlarının beklediğini söylüyor. Genel trendin, internet üzerinden, dünyanın dört bir köşesinden farklı oyuncular ile oynamak olduğunu hatırlatan Wolters, geleneksel bilgisayar oyunlarının da online oynanabilecek şekilde yapılandırıldığını belirtiyor.



Fuarda tüm bu yenilikleri denemek isteyen ziyaretçilerin sabırlı olmaları da gerekiyor. Geçen yılki fuarda kurulan 10 bin oyun konsoluna rağmen, sıra gelmesi için bekleme süreleri dört saate kadar çıkmıştı.

