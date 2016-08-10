Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid oldu

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Real Madrid, Asensio'nun attığı golle 21. dakikada maçta 1-0 öne geçti. Sevilla bu gole 41. dakikada Vazquez ile yanıt verdi.



Sevilla 72. dakikada Konoplyanka'nın penaltıdan attığı golle maçta 2-1 öne geçti.



Maç bu skorla bitecek denirken Sergio Ramos 90+3. dakikada sahneye çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların 119. dakikasında Carvajal sahneye çıktı ve Real Madrid'i 3-2 öne geçirdi.

Zidane, hem futbolcu hem teknik adam olarak kupayı kazanan 5. kişi oldu

Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Diego Simeone ve Luis Enrique'nin ardından bu kupayı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kazanan 5. futbol adamı oldu.

Zidane'ın formasını giydiği Real Madrid, 2002'deki UEFA Süper Kupa maçında Hollanda ekibi Feyenoord'u 2-0 yenerek bu organizasyondaki ilk şampiyonluğunu elde etmişti.