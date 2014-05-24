Avrupa'nın en büyüğü hangi Madrid olacak?

İspanyol takımları Real Madrid ile Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.

Atletico Madrid, La Liga şampiyonluğunun ardından Şampiyonlar Ligi'nde de zirveye çıkmak için mücadele edecek.

Lig şampiyonluğunu rakibine kaptıran Real Madrid ise sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla kapatmayı hedefleyecek.

Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak ve Star TV'den ekranlara gelecek.

Dev finali Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak finalde sahada iki Türk olacak. Milli futbolcu Arda Turan'ın Atletico Madrid formasıyla sahaya çıkması beklenirken, 2014 Dünya Kupası'nda da düdük çalacak FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise finalin dördüncü hakemi olacak.

Atletico Madrid cephesinde Arda'yla birlikte Diego Costa ve Cristian Rodriguez'in de sakatlıkları devam ediyor.

Real Madrid'de ise Cristiano Ronaldo, Pepe ve Karim Benzama'nın sakatlıkları bulunuyor.

Arda ve Diego Costa dün ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktılar. İki futbolcu da takımla birlikte fizik, kondisyon çalışmalarında yer aldı.

Real Madrid'de de Cristiano Ronaldo, son idmanda takımla birlikte çalıştı. 20 dakika takımla antrenman yapan Ronaldo'nun finalde oynama olasılığı güçlendi.

Pepe ve Karim Benzema ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı idman yaptı. Finalde Pepe'nin oynamasının zor olduğu, Benzema için umut olduğu bilgisi verildi.

Maçta forma giyemeyeceği net olan tek isim ise, Real Madrid'in orta alandaki önemli oyuncusu Xabi Alonso.

Tecrübeli isim, Bayern Münih ile oynanan yarı final rövanş maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.