Avrupa’nın en büyüğü belli oluyor



Futbol severler nefesini tuttu. Sezonun en önemli maçı için artık sona gelindi. Madrid şehrinin iki takımı; Real Madrid ve Atletico Madrid cumartesi akşamı (24 Mayıs) Avrupa’nın en büyüğü olmak için mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde her sonuç mümkün ancak istatistikler Real Madrid diyor.

İki takımın Avrupa’nın zirvesinde kesişen rekabeti ülkelerinde çok daha eskilere dayanıyor. İlk şehir derbisi 1929'da ligde oynanmış ve Real Madrid’in 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti. Bugün de güç dengesi hem sportif hem de ekonomik olarak eflatun-beyazlı takımdan yana.

Kentin güneyinin popüler takımı Atletico, varlıklı kuzeyin takımı için çoğu zaman zorlu bir rakip oldu. Kırmızı-beyazlı takım toplam altı kez karşılaştığı Kral ve Lig kupası finallerinde Real Madrid’e dört kez üstünlük sağladı. Aynı zamanda Atletico Madrid, bu sezon ligde rakibini geride bırakarak 18 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Ancak finansal sorunlar yaşayan Atletico mali açından Real Madrid'in oldukça gerisinde. Bir başka önemli fark da Real Madrid cumartesi akşamı oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde 10’uncu şampiyonluğunu kazanmak için sahaya çıkarken Atletico’nun henüz şampiyonluğu bulunmuyor.

Real kupayı çok istiyor

Real Madrid cephesi son olarak 2002 yılında müzesine götürdüğü kupayı 12 yıl aradan sonra bir kez daha kazanmayı çok istiyor. Takımın Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo “Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu tüm Real taraftarı istiyor. Kulübe bu kupayı kazanabilmek için geldim” diyor. Ronaldo Şampiyonlar Ligi tarihinde aynı şehrin iki takımının ilk kez karşı karşıya geleceği final mücadelesine kendi memleketinde çıkacak. Tarihi final Portekiz'in Lizbon kentinde oynanacak. Sakatlığının tam olarak geçmediği söylense de yıldız futbolcu maç saatine kadar hazır olacağını ve finalde mutlaka yer almak istediğini ifade ediyor. İki kez dünyada yılın futbolcusu seçilen Ronaldo, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 16 gol atarak tüm rakiplerini geride bıraktı. Ronaldo yarı finalde Bayern Münih karşısında alınan 4-0 galibiyette de rakip fileleri 2 kez havalandırmıştı.

Atletico Madrid ilk peşinde

Atletico Madrid ise, rakibini yenip şampiyon olması halinde turnuvayı namağlup tamamlayan altıncı takım olacak. 40 yıl aradan sonra final sevinci yaşayan kırmızı-beyazlı takım aynı zamanda ilk şampiyonluğunu kazanacak. Bu sezon finale gelene kadar 12 maç oynayan Diego Simione'nin ekibi bunlardan 9’unu kazanıp 3’ünde berabere kaldı.

Real Madrid'de Alonso cezalı

Real Madrid'in orta sahadaki önemli ismi Xabi Alonso, Atletico Madrid ile yapılacak finalde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Cristiano Ronaldo’nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan savunmacı Pepe ve golcü Karim Benzama'nın da durumları belirsiz. Sakatlığı geçen Khedira’nın yedek başlaması bekleniyor. Atletico Madrid'de ise Arda Turan, Diego Costa ve Cristian Rodriguez'in sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Simione en azından sezonun bu son maçında Türk milli oyuncu Arda Turan'a forma giydirebilmeyi umuyor.

Real Madrid ile Atletico Madrid arasında cumartesi akşamı (24 Mayıs) oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesini Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise Cüneyt Çakır yapacak. Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21:45’te başlayacak.