Avrupa'nın en büyüğü Barcelona

T24 - İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi Final maçında Manchester United'ı 3-1 mağlup eden Barcelona kupayı müzesine götürdü.





2009 yılında Roma'da Manchester United'ı yenerek Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Barça, bu kez de Wembley'de ManU'yu devirerek Avrupa'nın en büyüğü oldu. Maçın ilk yarısı Pedro ve Rooney'in karşılıklı golleriyle geçilirken, Barcelona'ya galibiyeti getiren goller ikinci yarıda Messi ve David Villa'dan geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf İngiliz ekibi Manchester United oldu. Savunmanın arkasına sarkan Rooney'i topla buluşturmaya çalışan ManU, ilk 5 dakikada Barcelona kalesinde etkili oldu.

Ancak maçın 10. dakikasından itibaren alışılagelmiş Barcelona sahadaydı. Özellikle orta sahadaki pasları ile oyunu kontrolüne alan İspanyol ekibi, Messi ve Iniesta'nın ataklarıyla üstünlük sayısını aradı.

Barça'nın beklenen golü ise 27. dakikada Xavi'nin güzel ara pası ile topla buluşan Pedro'nun sert şutuyla geldi. Sağ çaprazdan vuruşunu yapan Pedro, kaleci Van Der Sar'ın solundan topu ağlara gönderdi ve takımını Şampiyonlar Ligi Finali'nde 1-0 öne geçirdi.

Yediği golün ardından daha çok hücumu düşünen Kırmızı Şeytanlar, Wayne Rooney ile beraberliği yakaladı. Sağ kanattan tek başına topu sürükleyen Rooney, Giggs ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasında topla buluştu. Uzak köşeye çok sert bir şut çıkaran İngiliz oyuncu, çok güzel bir gole imzasını attı.

Dev finalin ilk devresi iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Maçın ikinci yarısına ise İspanyol ekibi çok hızlı başladı. Rakip sahada yaptığı baskı ile Manchester United'ın sahasından çıkmasına izin vermedi.

54. dakikada sahneye Messi çıktı. Ceza sahası dışında topla buluşan Arjantinli, yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu ve Van Der Sar'ı avladı. İkinci yarıdaki etkili oyunu ile Barça yeniden öne geçmeyi başardı.

Üstünlük sayısının ardından daha rahat bir oyun sergileyen Barcelona, Xavi,Messi ve Iniesta'nın uzaktan etkili şutları ile farkı artırmak istese de, kalesi Van Der Sar bu kez izin vermedi.

Dakikalar 70'i gösterirken harika bir gol geldi Barcelona adına. Messi sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi ancak içeri çeviremedi. Boşta kalan top ceza sahası dışındaki David Villa'ya kadar açıldı. Golcü oyuncu, iki direğin birleştiği noktaya muhteşem bir plase yaptı ve Barcelona'yı maçta 3-1 öne geçirdi.

Bu golle rahatlayan Barcelona, maçın kalan dakikalarında pas yaparak oyunu soğuttu. Oyuncu değişiklikleri ile süreyi eriten Barça, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve 2009 yılının ardından bir kez daha Manchester United'ı yenerek Avrupa'nın en büyüğü oldu.





