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Spor

AVRUPANIN EN BAŞARILI ATLETİ NEVİN YANIT İSTANBUL (A.A)

24 Ağustos 2010 15:34

-AVRUPANIN EN BAŞARILI ATLETİ NEVİN YANIT İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - Avrupa şampiyonu milli atlet Nevin Yanıt, Avrupa Atletizm Birliği'nin (EAA) kendi internet sitesinde düzenlediği ankette, temmuz ayının en başarılı bayan atleti seçildi. EAA'nın internet sitesinde duyurulan haberde, Fenerbahçe Kulübü'nün 24 yaşındaki sporcusu Nevin Yanıt'ın Barcelona'da 12.63 ile Türkiye rekoru kırarak 100 metre engelli branşında Avrupa şampiyonu olması ve Türkiye'nin bu branşta ilk kez bir şampiyon çıkarmasının oylamada etkili olduğu belirtildi.  Temmuz ayının en başarılı erkek atleti olarak da 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre bayrak yarışmalarında 3 altın madalya kazanan 20 yaşındaki Fransız atlet Christophe Lemaitre seçildi.

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