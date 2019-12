Avrupa'nın eleştirileri tehlikeli

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avrupa'nın Türk dış politikasına yönelik eleştirilerinin tehlikeli olduğunu söyledi ve bunun Batı'nın güvenliğine yönelik bazı tehditlerin göğüslenmesinde işbirliğini engelleyebileceği uyarısında bulundu.



İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Gül, Avrupa’nın, Türkiye'nin Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in, NATO Genel Sekreterliği'ne itirazına yönelik tepkisinin kendilerini kaygılandırdığını belirterek, "Bu çok tehlikeli ve bizi rahatsız ediyor" dedi.



Gazeteye göre Cumhurbaşkanı Gül, "Biz kimseye şantaj yapmadık, mantıksız bir istekte de bulunmadık. Avrupa kültüründe olduğu gibi uzlaşmacı davrandık. 1952'den bu yana Türkiye NATO'nun en aktif üyesi ve ittifaka en fazla katkıda bulunan ülkelerden biri. Soğuk savaş zamanında Türkiye Avrupa'nın savunması için kendi kaynaklarını kullandı. Bunun takdir edilmesini istiyoruz" diye konuştu.



ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyaretiyle iki ülke arasındaki ittifakın pekiştiğini belirten gazete, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde ise daha farklı bir tablonun hakim olduğuna dikkat çekti:



“Türkiye'nin Rasmussen'in genel sekreterliği konusundaki tavrı Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu yetkilisi Olli Rehn ve Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'i kızdırdı. Obama'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek belirtmesi de Fransa ve Almanya'nın tepkisini çekti. Bu ülkelerdeki merkez sağ partiler, seçimler öncesinde oylarını artırmak için Türkiye'nin Avrupa'daki yeri tartışmasına yeniden girdiler.”



“Haziran'da Avrupa Parlamentosu, Eylül'de de Almanya genel seçimleri var. Türkiye'nin AB üyeliği konusunda özellikle muhafazakar seçmenler arasında güçlü olan yaygın şüphecilik prim yapıyor. Alman Hıristiyan Demokratlar ve Fransız Halkın Birliği Partisi, NATO anlaşmazlığını, Ankara'nın üyeliğine karşı olduklarını vurgulama fırsatı olarak kullandılar. “



'Afganistan'a takviye asker'



Financial Times, Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığını güçlendirmeye istekli olabilecek az sayıdaki ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:



“Türkiye, bunların muharip güç olmayacağında ısrar ediyor. Abdullah Gül, Türkiye'nin yakında Kabil'deki NATO güçlerinin komutasını devralacağını, bu çerçevede sivil faaliyetlerde görev alacak asker sayısını önemli miktarda artırabileceklerini söylüyor.”



'Ermenistan mesajı'



“Bununla birlikte Gül, NATO'nun Avrupa Birliği'yle güvenlik anlaşmaları imzalamasını engellemekten vazgeçecekleri yolunda yumuşama işareti göstermedi. Bu Kıbrıs sorununun bir ürünü ve Afganistan seçimlerine yardımı zorlaştıracak bir sürtüşme.”



Financial Times Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistan'la ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediğine dikkat çekti:



Gül, "Kafkaslar’daki ana sorun Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki Karabağ sorunudur. 2009'un bu konuda bir fırsat yılı olduğuna inanıyorum" dedi. Ancak Türk Cumhurbaşkanı bu konuda bir ilerleme olmadan Ermenistan'la ilişkilerini normalleştirme olasılığını dışlamadı'.