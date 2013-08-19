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Yaşam

Avrupa'nın deprem açısından en riskli ülkesi Türkiye

Bilim insanları Avrupa ve dünya ülkeleri ile temasa geçerek bütün dünyanın sismik haritasını çıkarmak için çalışıyor

19 Ağustos 2013 12:32

AB üyesi ülkeler, Türkiye ve Cezayirli uzmanlar, Avrupa’nın ‘deprem riski haritası’nı çıkardı. Haritada ‘sismik olarak en riskli ülke’, Türkiye olarak gösterildi.

Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa’daki deprem riskini araştırmak üzere oluşturduğu, Türkiye ile Cezayir’in yanı sıra 11 AB ülkesinden 50 deprem uzmanının katıldığı “Share” (Avrupa Sismik Uyum Programı), Avrupa’nın deprem risk haritasını çıkardı. Fransız Le Monde gazetesinde yayınlanan haritada, Türkiye en büyük fay hattı ile ‘en tehlikeli ülke’ olarak gösterildi. Haritaya göre, risk sıralamasında Türkiye’yi Yunanistan ve İtalya izliyor. Fransa’nın ise Alp ve Pirene dağları altında sıkışan fay hatlarına dikkat çekildi.

 

Şiddetleri artıyor

 

Arzu Çakır Morın’in Hürriyet’teki haberine göre, çalışmalara katılan 50 uzmandan Grenoble Joseph-Fourier Üniversitesi sismoloji profesörü Fabrice Cotton, Fransa’da 6’dan şiddetli depremin en son 100 yıl önce meydana geldiğini belirterek, “Avrupa’da hiç görülmemiş büyüklükte depremler olabilir. Daha önce Japonya’daki depremler 7,3’ü geçmiyordu. Oysa 2001’deki deprem 9’u buldu. Geçmişte hiç görmediğimiz şiddette depremler göreceğiz” dedi. Cotton, bugüne kadar nükleer santralların de geleneksel depremler esas alınarak hesaplanarak inşa edildiğine, ancak bu kriterlerin bugün yeterli olmadığına dikkat çekti.

 

Amaç: Dünya deprem haritası

 

AB, Türkiye ve Cezayir’in katılımı ile kurulan 4.1 milyon Euro (10 milyon TL) finansmanlı Share programında, 13 ülkeden uzmanlar çalışıyor. Bilim-adamları Avrupa ve dünya ülkeleri ile temasa geçerek bütün dünyanın sismik haritasını çıkarmak için çalışıyor.

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