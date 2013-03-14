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Dünya

'Avrupalıların silah ambargosunu kaldırmasını istiyoruz'

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, AB liderlerinden muhaliflerin silahlandırılması için Suriye'ye silah ambargosunun kaldırılmasını istedi

14 Mart 2013 22:01

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, AB zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, "Avrupalıların silah ambargosunu kaldırmasını istiyoruz çünkü muhalefeti desteklemeye hazır olduğumuzu göstermeli ve (Suriye rejimi üzerinde) baskı oluşturmalıyız. Bu kadar ileri gitmek zorundayız. Avrupalı mevkidaşlarıma bunu söyleyeceğim" dedi.

Hollande, Suriye'de siyasi çözümden yana olduğunu fakat bunun için AB'nin silah ambargosunu kaldırarak rejime mesaj göndermesi gerektiğini ifade etti.

 

'Cameron'la ikili görüştü'

 

Zirve öncesinde İngiltere Başbakanı David Cameron'la ikili görüşme gerçekleştiren Hollande, Suriye'ye silah ambargosunun kaldırılması konusunda İngiltere'yle birlikte hareket edeceklerini söyledi.

AB dışişleri bakanları geçen ay Suriye'ye silah ambargosunu "öldürücü olmayan" ekipmanlara ve teknik desteğe izin verecek şekilde değiştirerek Haziran'a kadar uzatmıştı.

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