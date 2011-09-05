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Dünya

Avrupalıların ruhsal bozukluk yaşıyor LONDRA (A.A)

05 Eylül 2011 06:30

-Avrupalıların ruhsal bozukluk yaşıyor LONDRA (A.A) - 05.09.2011 - Avrupa nüfusunun neredeyse yüzde 40'ının ruhsal ve nörolojik hastalıklarla mücadele ettiği açıklandı. Almanya merkezli bir araştırma, Avrupa ülkelerinde yaşayanlardan 165 milyon kişinin her yıl depresyon, anksiyete, uykusuzluk, şizofreni, bağımlılık, epilepsi, Parkinson veya bunama gibi rahatsızlıklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Bu hastalıklara yakalananların sadece üçte birinin tedavi veya terapi gördüğünü ortaya çıkaran araştırmaya göre, Avrupalıların ruhsal hastalıkları, kıtaya her yıl yüzlerce milyar avroyla ölçülen ekonomik ve sosyal yük getiriyor. Bunun nedeni ise hastaların çalışamayacak durumda olması ve kişisel ilişkilerin çökmesi. Araştırmayı yürüten bilim adamları, zihinsel bozuklukların Avrupa'da 21. yüzyılın en büyük sağlık sorunu olduğunu söyledi. Almanya'nın Dresden Üniversitesinden Hans Ulrich Wittchen, bu tür hastalıklara yakalanan kişilerin sadece çok küçük bir kısmının iyi tedavi alabildiklerini ancak bu tedavilerin de çok geç başladığını belirtti. Sonuçları Avrupa Nöropsikofarmakoloji Koleji tarafından yayımlanan araştırma, 27 AB üyesi ülke ile İsviçre, İzlanda ve Norveç'in dahil olduğu 30 Avrupa ülkesinde 3 yıllık bir çalışmanın sonunda ortaya çıktı. Bu ülkelerde yaklaşık 514 milyon kişi yaşıyor. Bu tür bir araştırma en son 2005 yılında yapılmış ve 301 milyon yetişkin Avrupa ülkesi vatandaşının yüzde 27'sinin ruhsal bozukluk yaşadığı, bunun da her yıl 386 milyar avroluk bir ekonomik yüke neden olduğu açıklanmıştı. Alman bilim adamı Wittchen, bu yılki araştırmanın ekonomik boyutunun henüz kesinleşmediğini, ancak son araştırmadan bu yana ekonomik yükün "ciddi miktarda" arttığını söyledi.

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